Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения

1664831996

сегодня, 00:19

Бывший главный тренер «Ахмата» рассказал, есть ли изменения в игре грозненской команды, которую возглавил .

После этого «Ахмат» победил «Ростов» (3:1) и «Динамо» (2:1).

«Я получал удовольствие от игры „Ахмата“ в матче с „Динамо“. На мой взгляд, пока грозненцы играют таким же образом, как и при мне. На стандартах есть изменения. А в остальном пока команда играет примерно в тот же футбол», – заявил Талалаев.