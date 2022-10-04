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Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения

сегодня, 00:19

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, есть ли изменения в игре грозненской команды, которую возглавил Сергей Ташуев.

После этого «Ахмат» победил «Ростов» (3:1) и «Динамо» (2:1).

«Я получал удовольствие от игры „Ахмата“ в матче с „Динамо“. На мой взгляд, пока грозненцы играют таким же образом, как и при мне. На стандартах есть изменения. А в остальном пока команда играет примерно в тот же футбол», – заявил Талалаев.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 09:28
Лучшее от Талалаева,плюс лучшее от Ташуева,здорово!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:29
Что ходить вокруг да около? Просто Талалай скромно хотел подчеркнуть, что команда играет полностью на багаже великого Талалаева!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:12
Значит дело было в тренере!
fk5bwg6n84sf
fk5bwg6n84sf
сегодня в 06:36
Вполне корректно оценил
112910415
112910415
сегодня в 06:20
у победы много отцов ... )
Gahi
Gahi
сегодня в 03:29
После серьёзных выводов в команде, положительный результат себя не стал долго ждать. Все познаётся в сравнении. Удачи
mfq8tjx39v8y
mfq8tjx39v8y
сегодня в 00:36
К чему искать багаж?
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:30
Возможно помимо замены тренера был серьезный разговор с командой со стороны уважаемого Рамзана Ахматовича
Так что тут хочешь- не хочешь, а побеждать надо. И хотеть надо. Иначе может быть больно
Гость
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