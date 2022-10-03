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Газзаев: «Малком и Промес — лучшие игроки РПЛ»

вчера, 23:48

Валерий Газзаев рассказал, каких игроков он считает лучшими в текущем чемпионате России.

Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата. Это абсолютные лидеры своих клубов. И Малком, и Промес показывают результат, который от них требуют. И они важны для своих команд. Если кто-то другой чуть сбавит, может, это не будет так заметно. А когда, например, Промес не будет выкладываться, не будет лидером, это сразу отражается на результатах «Спартака». Но мы видим, что Малком и Промес довольно стабильно играют в каждом матче. Они и забивают, они и отдают передачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:26
ну да, есть вещи очевидные
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:43
Усатый, Алания помнит тебя
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:32
Чтобы выделить лучших игроков атакующего плана, экспертом быть не надо. Тут и так понятно, кто больше забивает и отдает голевых, тот и лучший
Но блин, обидно за защитников и опорников. Их качественную игру отмечают гораздо реже. А стоило бы.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:52
Ага, легенды прям ёпт!
Два альтернативно окрашенных.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:49
Это точно.
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