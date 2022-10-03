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Сёмин раскритиковал селекцию «Локомотива»

вчера, 23:03

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации в московской команде.

«Футбол не обманешь. Во‑первых, они перед сезоном не были физически готовы. И по сей день у них не лучшее состояние. Наверное, после недельных сборов они чуть получше стали в этом плане. Второй момент: селекция, которая произошла в „Локомотиве“, она со знаком минус, причем большим. Для чего в „Локомотиве“ такой игрок, как левый защитник Митай? Если вы до этого Тикнизяна купили за 7 миллионов, ну он должен играть тогда? Сейчас покупка Митая – большое сомнение. Также они купили Мампасси. Ну какая здесь перспектива? Купили Раконьяца, но он сидит в запасе. Для чего же вы покупаете, если он очень хороший», – заявил Сёмин.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:01
Рыба гниёт с головы, Юрий Палыч). Уже устал я высказываться про немчуру, которая аки злокачественная опухоль поразила любимый клуб...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:29, ред.
Так их..., так , ЮрьПалыч !!! А ещё свои матюки на них навесь!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 09:07
Старик правильные вещи говорит....
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 07:55
Он уже был разок президентом...7 место заняли, правда Кубок России взяли, но в Кубке УЕФА из группы не вышли. Хотя теперь это успех успехов.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:13
Педры там в селекции
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 07:07
Отличный тренер. Помню как наводил шороху в ЛЧ. Жаль, тогда монако не прошли
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:52
Сейчас Локомотив не критикует только ленивый.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 05:49
Имеет право.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:17
Палыч имеет на это право
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:10
Надо Сёмина в президенты!
112910415
112910415
сегодня в 04:49
ну, с Цорна надо начинать ...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:48, ред.
Пора бы Палыча вернуть в Локомотив. Тренером ему , скорее всего тяжеловато будет , а вот на руководящую роль он вполне еще потянет.
s8vfvcgqa5x9
s8vfvcgqa5x9
сегодня в 01:58
Да там много что критиковать надо
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Всё сказано по делу
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:31
"Футбол не обманешь" - Юрий Палыч знает, что говорит.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:13
Со стороны виднее.
makkie
makkie
вчера в 23:10
Очевидно же, что Митай, Раконьяц и Мампасси - это агентские игроки.
А руководил этой схемой некто по фамилии на букву "Ц" и это не Циннбауэр )))
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:05
Надеюсь вернут Шпалыча на тренерский мостик
Хуже, чем сейчас , точно не будет
Гость
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