Сёмин раскритиковал селекцию «Локомотива»

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вчера, 23:03

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался о ситуации в московской команде.

«Футбол не обманешь. Во‑первых, они перед сезоном не были физически готовы. И по сей день у них не лучшее состояние. Наверное, после недельных сборов они чуть получше стали в этом плане. Второй момент: селекция, которая произошла в „Локомотиве“, она со знаком минус, причем большим. Для чего в „Локомотиве“ такой игрок, как левый защитник Митай? Если вы до этого Тикнизяна купили за 7 миллионов, ну он должен играть тогда? Сейчас покупка Митая – большое сомнение. Также они купили Мампасси. Ну какая здесь перспектива? Купили Раконьяца, но он сидит в запасе. Для чего же вы покупаете, если он очень хороший», – заявил Сёмин.