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В. Овчинников: «Для Сёмина нет преклонного возраста. Он боец»

вчера, 21:36

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о ситуации в одноименном московском клубе.

Кто спасет «Локомотив»? Семин. Юрий Палыч. Он работал с «Локомотивом» и знает, что с ним делать, все входы и выходы. Этот человек просто предан «Локомотиву». Когда его отстранили, тогда команду и кончили. Вы не помните конец 80-х – начало 90-х, когда Семин и Филатов подняли «Локомотив». Это проходило на моих глазах. Для Семина нет преклонного возраста. Не видно, что ли, по нему? Он боец.

Галактионов? Любому человеку будет приятно, что его приглашают из Нижнего Новгорода в московский «Локомотив», какое бы место тот ни занимал. С другой стороны, Галактионову еще надо доказать в Нижнем Новгороде, что он тот тренер, который правильно выстроит команду.

Если «железнодорожники» не попадут в главного тренера, то могут пойти поиграть в Первой лиге, вспомнить конец 80-х – начало 90-х.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:08
Сёмин пережил кризис среднего возраста , наступила вторая молодость
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:59
Думаю Сёмин тяжелее пластикового стаканчика с горючим уже ничего не может поднять. Годы не те. Оставьте дедушку в покое
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:38
На пару с Боссом поднимут Локо.
euzkt39z88wg
euzkt39z88wg
вчера в 21:59
Семин уже не тот кто сможет поднять Локо...
Capral
Capral
вчера в 21:53
Сёмин конечно боец, но возраст сказывается и не щадит никого.
Gahi
Gahi
вчера в 21:39
Семин точно наведёт порядок и поставит команду на нужные рельсы. Удачи
Гость
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