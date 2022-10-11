В. Овчинников: «Для Сёмина нет преклонного возраста. Он боец»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» высказался о ситуации в одноименном московском клубе.

Кто спасет «Локомотив»? Семин. Юрий Палыч. Он работал с «Локомотивом» и знает, что с ним делать, все входы и выходы. Этот человек просто предан «Локомотиву». Когда его отстранили, тогда команду и кончили. Вы не помните конец 80-х – начало 90-х, когда Семин и Филатов подняли «Локомотив». Это проходило на моих глазах. Для Семина нет преклонного возраста. Не видно, что ли, по нему? Он боец.

Галактионов? Любому человеку будет приятно, что его приглашают из Нижнего Новгорода в московский «Локомотив», какое бы место тот ни занимал. С другой стороны, Галактионову еще надо доказать в Нижнем Новгороде, что он тот тренер, который правильно выстроит команду.

Если «железнодорожники» не попадут в главного тренера, то могут пойти поиграть в Первой лиге, вспомнить конец 80-х – начало 90-х.