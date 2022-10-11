Сенников: «Плутник доверился немецкой системе, всё выглядело перспективно»

Экс-игрок «Локомотива» высказался о возможном уходе из клуба председателя совета директоров «железнодорожников» Александра Плутника.

Результата не было, вся ответственность была на нем. Плутник, вероятно, доверился немецкой системе, все выглядело перспективно, но не получилось. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют. У Шварца в «Динамо» и у Тедеско в «Спартаке» получилось, а у немецких специалистов в «Локомотиве» нет. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Цорну и Циннбауэру тоже должен покинуть свой пост.

Сейчас важно, не кто покинет команду в руководстве клуба, а кто будет главным тренером. Нужно этот вопрос решать.