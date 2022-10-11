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Сенников: «Плутник доверился немецкой системе, всё выглядело перспективно»

вчера, 18:59

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном уходе из клуба председателя совета директоров «железнодорожников» Александра Плутника.

Результата не было, вся ответственность была на нем. Плутник, вероятно, доверился немецкой системе, все выглядело перспективно, но не получилось. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют. У Шварца в «Динамо» и у Тедеско в «Спартаке» получилось, а у немецких специалистов в «Локомотиве» нет. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Цорну и Циннбауэру тоже должен покинуть свой пост.

Сейчас важно, не кто покинет команду в руководстве клуба, а кто будет главным тренером. Нужно этот вопрос решать.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:04
Всё ищем какую-то чудодейственную систему, а то, что при любой самим работать надо не покладая рук, так это в голову не приходит. Видно, немцам это наше желание вытащить волшебную щуку из проруби, а дальше только желания заказывай, неведомо. А может всё ещё проще и обыденнее - плут этот Плутник, а среди немцев таких тоже полно.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:07
Да, как говорится, встречают по одежке, а провожают ... пинком под зад (старинная русская забава).
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:59
Главное результат и Победы..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:31
Посоветую методом тыка выбирать, или кинуть жребий). Или по алфавиту....бедный Юран..тут он без шанса).
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:04
Поломать голову придется
Гость
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