Гаджи Гаджиев: «Галактионова тяжело оценить, он только в начале пути»

Бывший тренер «Анжи» высказался о возможном назначении наставника «Пари НН» на пост рулевого «Локомотива».

Говорили про Сёмина, сейчас Галактионов. Его тяжело оценить, он только в начале пути. Тренер с определёнными способностями, есть задатки, но сложно сказать, сможет ли он реализоваться в полной мере. В назначении Галактионова есть определённый риск. Лучше, конечно, Сёмин, потому что он тогда в 2016 году вернулся и дал результат.

Люди, которые работают в «Локомотиве», уже сделали немало ошибок, к ним доверия нет. Если на самом деле «Пари НН» не отпускает его, то делает правильно. Если у него контракт и хорошо получается, то зачем отпускать? Разве что, сойдутся на отступных.