Мостовой: «„Спартак“ зависим от Промеса и Соболева»

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вчера, 08:31

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби ЦСКА — «Спартак».

«Меня не смущает то, что ЦСКА и „Спартак“ находятся сейчас в хорошей форме, эти команды равны. Многие хвалят красно-белых после последних игр, но это нормально. Не стоит забывать, что „Спартак“ в прошлом сезоне был на последнем месте, поэтому теперь все так радуются.