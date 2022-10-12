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Мостовой: «„Спартак“ зависим от Промеса и Соболева»

вчера, 08:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.10.2022 в 20:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби ЦСКА — «Спартак».

«Меня не смущает то, что ЦСКА и „Спартак“ находятся сейчас в хорошей форме, эти команды равны. Многие хвалят красно-белых после последних игр, но это нормально. Не стоит забывать, что „Спартак“ в прошлом сезоне был на последнем месте, поэтому теперь все так радуются.

У ЦСКА есть небольшое преимущество перед красно-белыми, у „армейцев“ вариантов побольше. „Спартак“ сейчас зависим от Квинси Промеса и Александра Соболева, а у красно-синих может выстрелить любой и выдать хорошую игру. С этой точки зрения будет любопытно посмотреть этот матч. Интереснее всего будет „Зениту“, петербуржцы, наверное, будут ждать ничьей в дерби», – сказал Мостовой.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:11
Хорошо, что теперь независим от Заремы.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:14
Мостовой вечно всем завидует,начиная с Карпина и заканчивая Спартаку.
МапС
МапС
вчера в 15:30
Хорошо, что Спартак независим от Мостового.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:31
Не у всех же в составе есть Максименки, Селиховы, Зобнины да Умяровы )
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 12:29
Вот с Динамо Набабкин каааак выстрелил. Надеюсь он больше так "стрелять" не будет )))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:45
пока так оно и есть.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 11:21
Мостовой зрит в корень. убери Промиса и получешь команду серии б
112910415
112910415
вчера в 10:53
такой своеобразный этот Мостовой ...
stavr74
stavr74
вчера в 10:50
а ты зависим от конделашки и чердашки
рублёвая 87 продажная
makkie
makkie
вчера в 10:11
И это нормально, потому что Промес и Соболев лидеры атаки.
Такие же лидеры есть и в цска - Карраскаль и Медина. Без них атакующий потенциал армейцев явно потускнеет. Не Набабкину же решать исходы матчей )))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:05
В любой команде есть 2-3 игрока, от которой зависит уровень игры команды, потеря которых создает определенные проблемы. Зенит (Малком, Вендел), Ростов (Уткин, Комличенко), Спартак (Соболев, Промес), ЦСКА (Чалов, Медина), Краснодар (Сперцян, Ионов), Сочи (Нобоа, Мелкадзе) - и этот список можно продолжать. Любые потери имеют значение. А то, что в ЦСКА может кто-то выстрелить, то же самое можно сказать про любую другую команду.
Semen Nemov
Semen Nemov
вчера в 10:00
Мостовой зависим от алкоголя и наркотиков
Futurista
Futurista
вчера в 09:33
"У красно-синих может выстрелить любой"...
Набабкин например)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:17
Все команды зависимы, если есть лидеры.
drug01
drug01
вчера в 08:54
Это спасители Спартака
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 08:37
Возьмите Мостового в Спартак на работу, он будет про него только хорошее писать.
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