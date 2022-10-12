Мостовой: «„Спартак“ зависим от Промеса и Соболева»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби ЦСКА — «Спартак».
«Меня не смущает то, что ЦСКА и „Спартак“ находятся сейчас в хорошей форме, эти команды равны. Многие хвалят красно-белых после последних игр, но это нормально. Не стоит забывать, что „Спартак“ в прошлом сезоне был на последнем месте, поэтому теперь все так радуются.
У ЦСКА есть небольшое преимущество перед красно-белыми, у „армейцев“ вариантов побольше. „Спартак“ сейчас зависим от Квинси Промеса и Александра Соболева, а у красно-синих может выстрелить любой и выдать хорошую игру. С этой точки зрения будет любопытно посмотреть этот матч. Интереснее всего будет „Зениту“, петербуржцы, наверное, будут ждать ничьей в дерби», – сказал Мостовой.
рублёвая 87 продажная
рублёвая 87 продажная
Такие же лидеры есть и в цска - Карраскаль и Медина. Без них атакующий потенциал армейцев явно потускнеет. Не Набабкину же решать исходы матчей )))
Такие же лидеры есть и в цска - Карраскаль и Медина. Без них атакующий потенциал армейцев явно потускнеет. Не Набабкину же решать исходы матчей )))
Набабкин например)...
Набабкин например)...