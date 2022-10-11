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Кавазашвили: «Я ко всем тренерам отношусь прекрасно»

вчера, 22:55

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с позицией главного тренера «Локомотива».

Галактионов? Если бы вы мне назвали любую фамилию, которая сейчас существует в российском тренерском цеху, то я бы никого не смог выделить. Я ко всем тренерам отношусь прекрасно. Всегда говорил, что нам нужно привлекать больше российских тренеров, а не иностранцев, которые приезжают в Россию за деньгами и ни о каком духе команды не думают. Мне всё равно, кто будет тренером. Лишь бы такой великий и шикарный клуб наконец-то поднял голову и был в таком фаворе, как при Сёмине. А так мне просто жалко: летят вниз, имея такие фантастические возможности. Не дай бог, вылетят в Первый дивизион.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 23:18
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