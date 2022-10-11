Ледяхов: «Дзюбе ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал игру нападающего клуба «Адана Демирспор» .

Он у меня в дубле «Спартака» постоянно играл, когда присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.

Начал-то вроде в Турции неплохо: Балотелли ушёл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идёт в лидирующей группе. Артёму ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию. Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождём, пока адаптируется.

Ему самому сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идёт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации.