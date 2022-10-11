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Ледяхов: «Дзюбе ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса»

вчера, 23:25

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал игру нападающего клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

Он у меня в дубле «Спартака» постоянно играл, когда присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.

Начал-то вроде в Турции неплохо: Балотелли ушёл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идёт в лидирующей группе. Артёму ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию. Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождём, пока адаптируется.

Ему самому сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идёт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:43
годик - другой подождёт, а потом постепенно всё наладится )
hvyujc86etzq
hvyujc86etzq
сегодня в 07:01
Чем заняться во время ожидания, он прекрасно знает
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:34
Время вышло - полено в топку!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:29
Это уже давно его проблемы
Izmar
Izmar
вчера в 23:52
Дзюбе пора на пенсию.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:47
Да он давно уже ничего не ждёт
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:47
Шанс попасть в дубль Спартака есть, но маленький.
Гость
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