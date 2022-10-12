Баженов — об Умярове: «Потеря Мозеса для „Спартака“ серьёзнее»

Бывший футболист «Спартака» высказался о травме полузащитника , а также поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

Сейчас игроки «Спартака» все плюс-минус в форме, но травма Наиля Умярова — потеря для «Спартака». Наилю здоровья, мы его ждём, он нужный и важный игрок для команды.

На месте Умарова может сыграть Литвинов. Руслана я вообще вижу основным опорным полузащитником «Спартака». Любая потеря футболиста — плохо, кем её восполнить — это проблема тренерского штаба. При всём уважении к Наилю потеря Мозеса объективно серьёзнее.