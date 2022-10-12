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Баженов — об Умярове: «Потеря Мозеса для „Спартака“ серьёзнее»

вчера, 19:54

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о травме полузащитника Наиля Умярова, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Сейчас игроки «Спартака» все плюс-минус в форме, но травма Наиля Умярова — потеря для «Спартака». Наилю здоровья, мы его ждём, он нужный и важный игрок для команды.

На месте Умарова может сыграть Литвинов. Руслана я вообще вижу основным опорным полузащитником «Спартака». Любая потеря футболиста — плохо, кем её восполнить — это проблема тренерского штаба. При всём уважении к Наилю потеря Мозеса объективно серьёзнее.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:20
Странный вывод бывшего футболиста о том, что потеря Мозеса серьёзнее. Надо думать над своими словами прежде, чем что-то сказать.
ABir
ABir
сегодня в 09:08
Травма любого игрока основы- серьезная проблема. Наилю здоровья и скорейшего выздоровления.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:28
Нет, что бы поддержать, сказать слова поддержки, а Баженов так по спартаковски, по свойски: "Парень, да ты не важен команде, травмировался, да и хрен с тобой".
shlomo
shlomo
вчера в 19:56
Должна быть равно заменяемая скамейка...
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