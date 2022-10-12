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Юран: «Я бы не стал превозносить Промеса в ранг легенды „Спартака“»

вчера, 17:20

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о том, можно ли считать нападающего Квинси Промеса легендой «Спартака».

Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратней с такими словами. Легенды — это Федор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени. Я бы не стал превозносить Промеса в ранг легенды клуба. Он сейчас определяющий игрок — это правда. Но мы помним, как он играл, когда только вернулся. Все, кто его сейчас превозносит, говорили, что он уже не тот и приехал чисто отсидеться. А сейчас он забивает и стал для них легендой. Звание легенды «Спартака» нужно заслужить.

Сейчас Промес лидер, но так и должно быть с легионером такого уровня. Он за это и получает деньги. Такое отношение иностранца к делу нужно ставить в пример. Квинси живет результатом. Он делает то, для чего его брали. Но я бы не хотел его превозносить.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:56
Может сегодня он и не легенда, но делает всё, чтобы завтра такой стать.
pomor45
pomor45
вчера в 19:13
Ха, от страха, что тебя попрут из России в Нидерланды, где готовят уголовное дело о поножовщине (гражданский иск потерпевшего уже признан), и не так забегаешь.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:50
Сегодня легенда,
А завтра бездарный игрок.
Сегодня любимчик,
А завтра зажравшийся лег.
Сегодня сияют огни для тебя,
А завтра погонят из Спартака.
Сегодня ты пламя,
А завтра ты дым.
Сегодня со всеми,
А завтра один.
Запомни ты фразу одну навсегда:
"Такова мораль у спартача".
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:27
Прав Серега!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:00
Реально сказал и в точку..
djaich
djaich
вчера в 17:43, ред.
Каждому времени, каждому периоду в истории клуба, каждому новому поколению поклонников нужны свои легенды, складывающиеся на их собственных глазах. Для дня сегодняшнего Промес это наилучшая кандидатура, с которой связаны и возвращение чемпионства, и взятие кубка.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 17:38
Сделает хэт трик в матче с конями, тогда другое дело.)
eevd3rhe32mf
eevd3rhe32mf
вчера в 17:23
он совершенно прав...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:22
Ну так, легендишка.
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