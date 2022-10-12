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Ледяхов: «„Спартак“ в Кубке России просто порвал „Зенит“»

вчера, 15:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил победу команды над «Зенитом» в третьем туре группового этапа Кубка России (3:0).

Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными глубже точно не стала. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать. По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок. Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» всe-таки навяжет борьбу «Зениту».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:12
Слышал что Абаскаль штаны порвал....но чтоб Зенит...
Сказки всё это...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:05
Ледяхов вы сбрендили?какой Спартак им просто повезло в первом тайме две штанги спасли твой спартак ну а в концовке Зенит перестал играть и пропустил в концовке они всегда пропускают а ты порвал кого порвалЬ или чего порвалЬ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:24
Так уж и порвал? Выдает желаемое за действительное.
makkie
makkie
вчера в 16:46
Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит».
_______________________

Если смотреть на счёт - порвал.
Если на игру - то и близко не порвал. Зенит мог не единожды забить в первом тайме, и тогда игра пошла по другому сценарию. А вот где-то с 60-й минуты игроки Зенита просто встали, а Спартак полетел вперёд. Но всё равно "разрывом", о котором говорит Ледяхов, это не назовёшь.
dgevadjcnxx3
dgevadjcnxx3
вчера в 16:41
Спартак просто выиграл
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:13
Зенит своё единственное чемпионство 23 года вспоминал)...
drug01
drug01
вчера в 16:11
Это только кубок?
Futurista
Futurista ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
И какие же потери понёс Спартак в результате этой "пирровой победы"?)...
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:51
просто Зенит выставил третий состав а Спартак форсировал потдготовку лидеров и бросил все силы. это была пировая победа
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:42
Чисто спартаковские заявы от Ледяхи.)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:29
Эта эйфория к добру не приведёт.
Впереди два матча в Питере в этом сезоне, в кубке уже через месяц и я бы предостерёг бы спартачей от таких заявлении.
Пусть Спартаку повезло больше и счёт матча не отражает полной картины на поле, все три мяча забиты были в концовке. Да ещё судейство по мнению Зенита было так сказать "спартаковским". Да кубковая система странная в этом сезоне, не смертельная.
Никто не говорит, что Спартак выиграл не заслуженно, но прежде чем делать громкие заявления подумайте о будущем и какие счета в последние года бывают в Питере 4:0, 7:1, а пятёрочка уже вошла даже в фольклор.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:28
Вывод: не нужен
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:28
Теперь будут лет 5 вспоминать, до следующей победы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:17
Было такое
Гость
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