Ледяхов: «„Спартак“ в Кубке России просто порвал „Зенит“»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил победу команды над «Зенитом» в третьем туре группового этапа Кубка России (3:0).
Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными глубже точно не стала. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать. По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок. Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» всe-таки навяжет борьбу «Зениту».
Сказки всё это...
Сказки всё это...
_______________________
Если смотреть на счёт - порвал.
Если на игру - то и близко не порвал. Зенит мог не единожды забить в первом тайме, и тогда игра пошла по другому сценарию. А вот где-то с 60-й минуты игроки Зенита просто встали, а Спартак полетел вперёд. Но всё равно "разрывом", о котором говорит Ледяхов, это не назовёшь.
_______________________
Если смотреть на счёт - порвал.
Если на игру - то и близко не порвал. Зенит мог не единожды забить в первом тайме, и тогда игра пошла по другому сценарию. А вот где-то с 60-й минуты игроки Зенита просто встали, а Спартак полетел вперёд. Но всё равно "разрывом", о котором говорит Ледяхов, это не назовёшь.
Впереди два матча в Питере в этом сезоне, в кубке уже через месяц и я бы предостерёг бы спартачей от таких заявлении.
Пусть Спартаку повезло больше и счёт матча не отражает полной картины на поле, все три мяча забиты были в концовке. Да ещё судейство по мнению Зенита было так сказать "спартаковским". Да кубковая система странная в этом сезоне, не смертельная.
Никто не говорит, что Спартак выиграл не заслуженно, но прежде чем делать громкие заявления подумайте о будущем и какие счета в последние года бывают в Питере 4:0, 7:1, а пятёрочка уже вошла даже в фольклор.
https://youtu.be/5d3AYPiq_Cw
Впереди два матча в Питере в этом сезоне, в кубке уже через месяц и я бы предостерёг бы спартачей от таких заявлении.
Пусть Спартаку повезло больше и счёт матча не отражает полной картины на поле, все три мяча забиты были в концовке. Да ещё судейство по мнению Зенита было так сказать "спартаковским". Да кубковая система странная в этом сезоне, не смертельная.
Никто не говорит, что Спартак выиграл не заслуженно, но прежде чем делать громкие заявления подумайте о будущем и какие счета в последние года бывают в Питере 4:0, 7:1, а пятёрочка уже вошла даже в фольклор.