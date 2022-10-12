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Юран: «У ЦСКА есть небольшое преимущество над „Спартаком“»

вчера, 16:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.10.2022 в 20:00 Не начался

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы команд в предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Дерби — это всегда отдельный матч. Кто из тренеров лучше разберет оппонента, у того больше шансов победить. У ЦСКА есть небольшое преимущество в виде домашнего стадиона. „Спартак“ сейчас на эмоциональном подъеме — последний матч выиграли. Это плюс. Кроме того, в дерби никто не отменял фактор везения. Реализация выйдет на первый план. Говорить о заряженности обеих команд — лишнее. Все игроки понимают, что это за матч. Тренерам не нужно лишний раз им что-то объяснять и настраивать. Лично для меня ближе работа Федотова. Он может сыграть и в три защитника, и в четыре. Может в ромб в центральной зоне. ЦСКА варьирует и состав, и схема. В этом плане мне Федотов нравится больше», — сказал Юран.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 17:41
Я бы не стал превозносить Юрана в качестве легенды российских футбольных экспертов.))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:31
Я думаю, что преимущество ЦСКА совсем в другом.
Домашнее поле в таких матча не является каким то очень уж важным фактором.
Это дерби где есть поле, ворота и старые заклятые друзья-соперники.
В настрое Юран прав, что большинство даже настраивать не надо, это у них в подсознание где то заложено, вот только молодым и новичкам главное не перегореть до матча.
По поводу у кого преимущество.
Думаю тут больше зависит от ЦСКА. У армейцев более сбалансированная команда и нет явных брешь в составе. Главное не дать разбежаться Промесу и следить за Соболевым. За Соболевым надо следить в двойне, не зря его прозвали "дельфином", возможны выспрашивания пенальти.
Ну, а Промес с серьёзными соперниками обычно не видим.
К тому же оборона Спартака частенько чудит.
Ну, а Спартаку надо больше надеется на фарт и удачу.
А так это дерби и неизвестно как может повернутся матч и в чью сторону.
Я лично жду обилие голов и интригу до последних минут, ну и конечно красивого футбола.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:20
Надеюсь увидеть красивый футбол с победой Спартака.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:08
Сколько не складывай этих плюсиков и минусиков - только счет на табло все рассудит. Лишь бы не 0:0
makkie
makkie
вчера в 17:06
Дерби есть дерби!
Но соглашусь, что фактор своего поля играет важную роль. А, учитывая, что фанатский актив Спартака бойкотирует матчи - поддержка будет на стороне цска.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:59
Неубедительная экспертиза))
xyn6pa7hpysf
xyn6pa7hpysf
вчера в 16:53
поле ровное, мяч круглый, счет на табло...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:39
Юран не шишкин он знает толк в футболе.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:35
Спартак обязан победить
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