Юран: «У ЦСКА есть небольшое преимущество над „Спартаком“»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы команд в предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.
«Дерби — это всегда отдельный матч. Кто из тренеров лучше разберет оппонента, у того больше шансов победить. У ЦСКА есть небольшое преимущество в виде домашнего стадиона. „Спартак“ сейчас на эмоциональном подъеме — последний матч выиграли. Это плюс. Кроме того, в дерби никто не отменял фактор везения. Реализация выйдет на первый план. Говорить о заряженности обеих команд — лишнее. Все игроки понимают, что это за матч. Тренерам не нужно лишний раз им что-то объяснять и настраивать. Лично для меня ближе работа Федотова. Он может сыграть и в три защитника, и в четыре. Может в ромб в центральной зоне. ЦСКА варьирует и состав, и схема. В этом плане мне Федотов нравится больше», — сказал Юран.
Домашнее поле в таких матча не является каким то очень уж важным фактором.
Это дерби где есть поле, ворота и старые заклятые друзья-соперники.
В настрое Юран прав, что большинство даже настраивать не надо, это у них в подсознание где то заложено, вот только молодым и новичкам главное не перегореть до матча.
По поводу у кого преимущество.
Думаю тут больше зависит от ЦСКА. У армейцев более сбалансированная команда и нет явных брешь в составе. Главное не дать разбежаться Промесу и следить за Соболевым. За Соболевым надо следить в двойне, не зря его прозвали "дельфином", возможны выспрашивания пенальти.
Ну, а Промес с серьёзными соперниками обычно не видим.
К тому же оборона Спартака частенько чудит.
Ну, а Спартаку надо больше надеется на фарт и удачу.
А так это дерби и неизвестно как может повернутся матч и в чью сторону.
Я лично жду обилие голов и интригу до последних минут, ну и конечно красивого футбола.
Домашнее поле в таких матча не является каким то очень уж важным фактором.
Это дерби где есть поле, ворота и старые заклятые друзья-соперники.
В настрое Юран прав, что большинство даже настраивать не надо, это у них в подсознание где то заложено, вот только молодым и новичкам главное не перегореть до матча.
По поводу у кого преимущество.
Думаю тут больше зависит от ЦСКА. У армейцев более сбалансированная команда и нет явных брешь в составе. Главное не дать разбежаться Промесу и следить за Соболевым. За Соболевым надо следить в двойне, не зря его прозвали "дельфином", возможны выспрашивания пенальти.
Ну, а Промес с серьёзными соперниками обычно не видим.
К тому же оборона Спартака частенько чудит.
Ну, а Спартаку надо больше надеется на фарт и удачу.
А так это дерби и неизвестно как может повернутся матч и в чью сторону.
Я лично жду обилие голов и интригу до последних минут, ну и конечно красивого футбола.
Но соглашусь, что фактор своего поля играет важную роль. А, учитывая, что фанатский актив Спартака бойкотирует матчи - поддержка будет на стороне цска.
Но соглашусь, что фактор своего поля играет важную роль. А, учитывая, что фанатский актив Спартака бойкотирует матчи - поддержка будет на стороне цска.