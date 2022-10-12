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Ледяхов: «В Европу на зарплаты РПЛ не возьмут ни одного российского игрока»

вчера, 16:52

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе российских игроков в европейские чемпионаты.

«Естественно, есть способные ребята. Но на те деньги, которые они получают в России, в Европу ни одного из них не возьмут. Посмотрите на пример Кокорина. Один из лучших футболистов России в своe время был. Приехал в Италию — даже на замену не выходил! Может, хоть на Кипре начнeт играть. Миранчук? У него тоже были проблемы с адаптацией. Посмотрим, как дела пойдут после смены команды. Пока не вижу у нас людей, способных закрепиться за границей в хорошей команде. Опять же, пример Смолова. В России один из лучших, а в Испании три раза вышел на замену и благополучно вернулся обратно. Команда боролась за выживание в Примере, но даже там он почти не играл. О чeм можно говорить?» — сказал Ледяхов.

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Все комментарии
djaich
djaich
вчера в 17:58, ред.
Может быть, психологическая адаптация должна происходить постепенно, где изначальный пункт, маленький клуб с низкой оплатой, а следом - транзит через команды с несколько большими финансовыми возможностями, но и значительно более высокими требованиями к игроку, чтобы по итогу в жесточайшей конкурентной борьбе забраться на вершину, попасть в какой-нибудь Милан или Боруссию. Наши же все тепличные, настоящей конкуренции никогда не испытывали, за место под солнцем не бились, зубами за выпадающий шанс не цеплялись, при этом всё время и здесь их нормально кормили просто за то, что чуть-чуть лучше играл, чем прочие местные тепличные. Так что полностью ломать нынешнюю доморощенную систему оплаты необходимо, пусть за рубеж едут, меняют менталитет и подход к делу, доказывают чего они сами по себе стоят.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:40
Давно пора им сократить ведомость
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:25
Это у них кризис, а у нас нет
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:16
Вообще не возьмут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:52, ред.
А им и не надо...
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