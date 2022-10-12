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Пономарёв: «„Спартак“ даже не сможет забить ЦСКА»

вчера, 18:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.10.2022 в 20:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

В чем наши преимущества? Во‑первых, играем мы на своем поле, и болельщики, уверен, окажут нам очень хорошую поддержку. Во‑вторых, у нас прекрасная оборона во главе с Акинфеевым, просто чудная! Даже без Дивеева она великолепна. Гайич и Мойсес — очень надежные ребята. Гайич при этом в обороне намного надежнее, чем Марио Фернандес. Марио — авантюрист. Он, как говорится, играл «для кухарок». Да, он помогал в нападении, но в защите действовал на «три с плюсом».

Так, теперь полузащита: она у нас в порядке, хорошо укомплектована. Играют на «четыре с плюсом». А в нападении уже Чалов очень опасен у чужих ворот. Он становится настоящим футбольным мужиком, который не боится брать игру на себя.

А «Спартак» что? Безобразная оборона: кто во что горазд, никакой дисциплины. Полузащита в сравнении с нашей — никакая! Но есть у них свои определенные козыри: Соболев и Промес. С этим Квинси надо держать ухо востро в игре. Но я думаю, что с ним сыграют плотно и развернуться не дадут.

Соболев? У нас на это есть Роша, парень очень высокого роста. Он хорошо играет головой. Так что думаю, что мы забьем два мяча, а «Спартак» вообще не сможет отправить мяч в наши ворота.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
сегодня в 10:18
Пиз...т и сам себе верит..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:54
Я думал ,что только у нас Ловчев с Кавазашвили -ку-ку ! ))))))))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 20:32
Пурга пургейшая...
112910415
112910415
вчера в 20:10
зачем я читал этот странный текст ?
makkie
makkie
вчера в 19:15
Прочитал интервью Пономарёва.
Один вопрос - у него все дома? Такую чушь прогнал, еще и по Фернандесу прошёлся, который чуть ли не легенда цска )))
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:00
Ну, нюхает мужик, нюхает.
pomor45
pomor45
вчера в 18:58
Оказывается Супер Марио - игрок для кухарок.
pomor45
pomor45
вчера в 18:56
Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем. Достань-ка календарь;
Читай не так, как пономарь;
А с чувством, с толком, с расстановкой.
Capral
Capral
вчера в 18:56, ред.
Тоже самое, он писал и про Динамо. Но, окажись Тюкавин поопытнее, армейцы могли бы и проиграть в концовке. Вообще, впечатление такое, что Пономарев писал свой пост с каким-то чувством озлоблённости. В самом деле, нельзя же так неуважительно относиться к сопернику. Насчет чудесной обороны ЦСКА, ну, с этим можно поспорить, поскольку, даже мертвое Динамо создало достаточно моментов у ворот ЦСКА. Пономареву следовало бы знать, что это футбол, а значит- случиться может всё что угодно....
Futurista
Futurista
вчера в 18:55
Такую фигню даже Канчельскис не сказал бы)...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:41
Шапкозакидательские настроения пользы никогда не приносили. Я в этом матче за коней конечно же, но вот такие заявления не красят уважаемого человека. От уверенности до самоуверенности шаг то невелик. Игра покажет. Ждём-с.
s54wftk23jwf
s54wftk23jwf
вчера в 18:14
Меньше слов больше дела
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:14
Ну началось. Зачем такой бред то нести? игра рассудит.
Zak11
Zak11
вчера в 18:06
Очередная порция бреда от Пономарёва. Химки с Торпедо забивали, а Спартак вдруг не сможет. Смешно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:06
Его слова простимулируют Спартак
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:03
А я думаю что звбьют и те и другие!
Гость
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