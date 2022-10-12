Пономарёв: «„Спартак“ даже не сможет забить ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

В чем наши преимущества? Во‑первых, играем мы на своем поле, и болельщики, уверен, окажут нам очень хорошую поддержку. Во‑вторых, у нас прекрасная оборона во главе с Акинфеевым, просто чудная! Даже без Дивеева она великолепна. Гайич и Мойсес — очень надежные ребята. Гайич при этом в обороне намного надежнее, чем Марио Фернандес. Марио — авантюрист. Он, как говорится, играл «для кухарок». Да, он помогал в нападении, но в защите действовал на «три с плюсом».

Так, теперь полузащита: она у нас в порядке, хорошо укомплектована. Играют на «четыре с плюсом». А в нападении уже Чалов очень опасен у чужих ворот. Он становится настоящим футбольным мужиком, который не боится брать игру на себя.

А «Спартак» что? Безобразная оборона: кто во что горазд, никакой дисциплины. Полузащита в сравнении с нашей — никакая! Но есть у них свои определенные козыри: Соболев и Промес. С этим Квинси надо держать ухо востро в игре. Но я думаю, что с ним сыграют плотно и развернуться не дадут.

Соболев? У нас на это есть Роша, парень очень высокого роста. Он хорошо играет головой. Так что думаю, что мы забьем два мяча, а «Спартак» вообще не сможет отправить мяч в наши ворота.