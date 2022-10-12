Бояринцев: «„Спартак“ уже включился в гонку за чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

В дерби хочется увидеть зрелищный футбол, чтобы команды показали всё, на что способны. Это знаковое дерби для Москвы. Думаю, «Спартак» продолжит свою серию победных матчей. Что касается чемпионской гонки, «красно-белые» уже в нее включились. Каким бы ни был результат в дерби, «Спартак» останется в гонке.