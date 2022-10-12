Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Бояринцев: «„Спартак“ уже включился в гонку за чемпионство»

вчера, 19:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.10.2022 в 20:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

В дерби хочется увидеть зрелищный футбол, чтобы команды показали всё, на что способны. Это знаковое дерби для Москвы. Думаю, «Спартак» продолжит свою серию победных матчей. Что касается чемпионской гонки, «красно-белые» уже в нее включились. Каким бы ни был результат в дерби, «Спартак» останется в гонке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Свищев: «ФИФА и УЕФА поддались на общую русофобскую провокацию»
Сегодня, 19:06
Силкин: «Возможно, игроки „Динамо“ не понимают Йокановича»
Сегодня, 18:07
Педринью не собирается покидать «Локомотив»
Сегодня, 17:41
Губерниев считает, что в будущем Талалаев может возглавить сборную России
Сегодня, 17:28
Семак: «Ловрен — это профессионал до мозга костей»
Сегодня, 16:52
Мостовой оценил идею назначить Сёмина на пост президента «Локомотива»
Сегодня, 16:22
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:53
не надо лишних слов !
надо постараться выиграть ближайший матч, вот и всё
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:15
Только что, да? Зенит чемпион.
9a2s795973hz
9a2s795973hz
вчера в 20:19
Зачем так спешить делать прогноз
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:14, ред.
Включатель с предохранителем , раз несколько перегорит . А вот Газовая колонка , это лучшее приобретение Зенита. )
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:10
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 19:58, ред.
    Головушку напекло).
    Izmar
    Izmar
    вчера в 19:43
    Смешно звучит, а окажется опять на десятом месте.
    makkie
    makkie
    вчера в 19:19
    Гони не гони - чемпион на финише уже известен(
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     