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Деменко: «Для Ташуева матч с „Краснодаром“ будет принципиальным»

вчера, 14:23
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче «быков» против «Ахмата».

Потеря очков в этом матче может надломить команду, ведь недавно было обидное поражение от «Ростова». Тренеру нужно будет хорошо настроить своих подопечных на игру с «Ахматом», но не нужно забывать, что у руля грозненцев сейчас Ташуев, для него этот поединок будет в некотором роде принципиальным. «Ахмату» тоже нужна победа.

Если «Краснодар» не сможет оправиться от поражения от «Ростова», то это навредит психологически — футболисты будут чувствовать на себе давление.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:54
Матч будет интересным, так как прежде всего Краснодар не предсказуем.
Выигрывает там где не должен и проигрывает там где обязан был выигрывать.
Гость
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