Деменко: «Для Ташуева матч с „Краснодаром“ будет принципиальным»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче «быков» против «Ахмата».
Потеря очков в этом матче может надломить команду, ведь недавно было обидное поражение от «Ростова». Тренеру нужно будет хорошо настроить своих подопечных на игру с «Ахматом», но не нужно забывать, что у руля грозненцев сейчас Ташуев, для него этот поединок будет в некотором роде принципиальным. «Ахмату» тоже нужна победа.
Если «Краснодар» не сможет оправиться от поражения от «Ростова», то это навредит психологически — футболисты будут чувствовать на себе давление.
Выигрывает там где не должен и проигрывает там где обязан был выигрывать.
Выигрывает там где не должен и проигрывает там где обязан был выигрывать.