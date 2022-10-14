Радимов: «„Пари НН“ в этом году играет в довольно неплохой футбол»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ , в котором «Пари НН» встретится с «сине-бело-голубыми».

Не думаю, что с «Зенитом» в Нижнем может случиться что-то подобное, что произошло в прошлом туре в Воронеже. Хотя бы потому, что поле там точно лучше. Так что на качество газона скидки не будет. Два раза подряд терять очки на выезде зенитовцам несподручно, «Зенит», конечно же фаворит. Хотя «Пари НН» в этом году играет в довольно неплохой футбол.

«Пари НН», даже несмотря на то, что со многими соперниками играет в футбол более открытый, в предстоящем матче не будет раскрываться. Но тут все понятно – «Оренбург» уже попытался это сделать во встрече с «Зенитом», все помнят, чем все закончилось.