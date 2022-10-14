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Радимов: «„Пари НН“ в этом году играет в довольно неплохой футбол»

вчера, 10:43
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «Пари НН» встретится с «сине-бело-голубыми».

Не думаю, что с «Зенитом» в Нижнем может случиться что-то подобное, что произошло в прошлом туре в Воронеже. Хотя бы потому, что поле там точно лучше. Так что на качество газона скидки не будет. Два раза подряд терять очки на выезде зенитовцам несподручно, «Зенит», конечно же фаворит. Хотя «Пари НН» в этом году играет в довольно неплохой футбол.

«Пари НН», даже несмотря на то, что со многими соперниками играет в футбол более открытый, в предстоящем матче не будет раскрываться. Но тут все понятно – «Оренбург» уже попытался это сделать во встрече с «Зенитом», все помнят, чем все закончилось.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:38
уже соломку стелет для Зенита у них кстати всегда спад в это время так ни сколько не удивлюсь даже если питерцы вообще проиграют
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:17
Камень в сторону Сашки Кершакова....
Типа в прошлом году они ваньку валяли...)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:58
Команда,присовокупившая к названию своего города имя торговцев мыльными пузырями,не может сделать ничего героического.Это так же точно,как и прогноз на успешную тренерскую деятельность Радимова.Он абсолютно отрицательный.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:49
Не хуже всех это точно.
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