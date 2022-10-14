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Онопко поделился воспоминаниями о начале карьеры

вчера, 11:15

Тренер «Ростова» Виктор Онопко поделился воспоминаниями о начале футбольной карьеры. Помимо этого, специалист сравнил себя с защитником «Локомотива» Александром Сильяновым, который на правах аренды выступает за южан.

Я тоже был нападающим — по юношеским сборным, в «Шахтёре», «Заре». В защиту меня первым поставил Сальков в олимпийской команде, а после посоветовал попробовать в этом качестве тренеру «Шахтёра» Яремченко. Валерий Иванович прислушался и перевёл меня в оборону. Лет 20 мне тогда было, почти как Сильянову сейчас.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 11:50
Книга уже написана...
Стивен Кинг "Оно"...пко.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:25
У Онопко была классная футбольная карьера.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:25
Онопко делится воспоминаниями...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:17
Витя для мемуаров рановато!
Гость
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