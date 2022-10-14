Онопко поделился воспоминаниями о начале карьеры

Тренер «Ростова» поделился воспоминаниями о начале футбольной карьеры. Помимо этого, специалист сравнил себя с защитником «Локомотива» , который на правах аренды выступает за южан.

Я тоже был нападающим — по юношеским сборным, в «Шахтёре», «Заре». В защиту меня первым поставил Сальков в олимпийской команде, а после посоветовал попробовать в этом качестве тренеру «Шахтёра» Яремченко. Валерий Иванович прислушался и перевёл меня в оборону. Лет 20 мне тогда было, почти как Сильянову сейчас.