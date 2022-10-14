Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Радимов: «За инициативу в матче наверняка поборются и ЦСКА, и „Спартак“»

вчера, 11:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 20:00 Не начался

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил расклад сил в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Вообще, если говорить о фаворите дерби, то команды равные, просто ЦСКА играет дома. И только за счет домашних стен я отдам «армейцам» чуть большее предпочтение. За инициативу наверняка поборются и ЦСКА, и «Спартак». Но мне все-таки кажется, что «красно-белые» в последних матчах больше любят доминировать, поэтому и в дерби будут больше владеть мячом. А ЦСКА в быстрых прорывах и атаках силен. Там и Чалов, и Карраскаль, наверняка Медина выйдет в стартовом составе.

Я думаю, начало будет осторожным, но поскольку обе команды хотят атаковать, то середина первого тайма все равно футбол «раскроет». Ни одну, ни другую команду не устроит в этом матче даже ничья.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гладилин против того, чтобы «Спартак» покупал легионеров
Сегодня, 18:57
Баринов больше не собирается болеть за «Локомотив»
Сегодня, 17:41
Роднина — о том, может ли Дзюба стать депутатом: «Качества у него есть»
Сегодня, 17:21
Гогниев: «В „Химках“ идёт становление команды»
Сегодня, 17:16
Булыкин: «В первом тайме „Торпедо“ выглядел лучше»
Сегодня, 16:53
Кухарчук: «Рассчитывали на победу»
Сегодня, 16:51
Сортировать
Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 21:24
Радимов просто капитан-очевидность.
drug01
drug01
вчера в 12:21
Столько мнений сума можно сойти!
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:01
Хотелось бы, чтобы фк " СПАРТАК " ПОБЕЛ!!
Так в Москве живёт моя бабушка 93 года ей..
shlomo
shlomo
вчера в 11:54
Это матч тура, дерби принципиальных соперников и к тому же игра, которая во многом определяет гонку за медали. Атака у Спартака помощнее, да и оборона ЦСКА после травмы Игоря Дивеева даёт сбои.

Дерби редко проходят согласно прогнозам. В последних турах Спартак играет лучше и стабильнее, но армейцы способны в одном матче выдать максимум и добиться успеха. На сенсацию и поставлю. Коняшки выиграют этот матч.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:52
Было бы странно если бы в этом матче за инициативу поборолся бы Факел или Урал....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:47
Спартачи и армейцы ждали мнение Радимова с особой трепетностью.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 