Радимов: «За инициативу в матче наверняка поборются и ЦСКА, и „Спартак“»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил расклад сил в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Вообще, если говорить о фаворите дерби, то команды равные, просто ЦСКА играет дома. И только за счет домашних стен я отдам «армейцам» чуть большее предпочтение. За инициативу наверняка поборются и ЦСКА, и «Спартак». Но мне все-таки кажется, что «красно-белые» в последних матчах больше любят доминировать, поэтому и в дерби будут больше владеть мячом. А ЦСКА в быстрых прорывах и атаках силен. Там и Чалов, и Карраскаль, наверняка Медина выйдет в стартовом составе.
Я думаю, начало будет осторожным, но поскольку обе команды хотят атаковать, то середина первого тайма все равно футбол «раскроет». Ни одну, ни другую команду не устроит в этом матче даже ничья.
Так в Москве живёт моя бабушка 93 года ей..
Так в Москве живёт моя бабушка 93 года ей..
Дерби редко проходят согласно прогнозам. В последних турах Спартак играет лучше и стабильнее, но армейцы способны в одном матче выдать максимум и добиться успеха. На сенсацию и поставлю. Коняшки выиграют этот матч.
Дерби редко проходят согласно прогнозам. В последних турах Спартак играет лучше и стабильнее, но армейцы способны в одном матче выдать максимум и добиться успеха. На сенсацию и поставлю. Коняшки выиграют этот матч.