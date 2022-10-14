Радимов: «За инициативу в матче наверняка поборются и ЦСКА, и „Спартак“»

Экс-футболист «Зенита» оценил расклад сил в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Вообще, если говорить о фаворите дерби, то команды равные, просто ЦСКА играет дома. И только за счет домашних стен я отдам «армейцам» чуть большее предпочтение. За инициативу наверняка поборются и ЦСКА , и «Спартак». Но мне все-таки кажется, что «красно-белые» в последних матчах больше любят доминировать, поэтому и в дерби будут больше владеть мячом. А ЦСКА в быстрых прорывах и атаках силен. Там и Чалов, и Карраскаль, наверняка Медина выйдет в стартовом составе.

Я думаю, начало будет осторожным, но поскольку обе команды хотят атаковать, то середина первого тайма все равно футбол «раскроет». Ни одну, ни другую команду не устроит в этом матче даже ничья.