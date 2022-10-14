Павлюченко: «Сейчас практически вся игра „Спартака“ зависит от Промеса»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко полагает, что ход матча РПЛ против ЦСКА во многом будет зависеть от игрока «красно-белых» Квинси Промеса.
Сейчас практически вся игра «Спартака» зависит от Промеса, потому что он набрал такой ход, забивает в каждой игре, в атаке он лидер, от него будет все зависеть. Я думаю, что ЦСКА просматривает игры, наверное, Владимир Федотов знает, что нужно будет выключить Промеса, может быть, кто-то с ним будет персонально играть, чтобы его остановить. Промес может из ничего пробить, создать момент, забить. Поэтому я думаю, что для ЦСКА будет большой проблемой Промес в атаке.
А там игра покажет, в матче может все случиться. Проблемы в обороне ЦСКА в матче с «Динамо» (1:1)? Проблемы в защите и у «Спартака» есть. Если сравниваем игру в обороне ЦСКА в матче с «Динамо», то если взять атакующих игроков «бело-голубых», то они все проблемы создают. У нас чемпионат очень непредсказуемый, любая команда создает проблемы вне зависимости от места в таблице.