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Сенников: «Плутник взял ответственность на себя. Ушёл по-мужски»

вчера, 13:37

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил кадровые перестановки в московском клубе.

Для меня важно, когда произойдут изменения на тренерском мостике. К смене руководства всегда отношусь спокойно. Логичная цепочка — Плутник взял ответственность на себя. Ушёл по-мужски. Он поверил в немецкую систему, как и многие. Хотелось из «Локомотива» сделать европейский клуб, но не получилось. Поэтому пришлось вместе со всей командой признать результат неудовлетворительным. Посмотрим, как будет «Локомотив» действовать дальше.

То, что оставили своего тренера, на данный момент это нормально. Остаётся всего месяц до паузы в чемпионате. Думаю, что в конце ноября будут искать нового главного тренера.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:05
Сенников сейчас идеализирует Тлутника. Его просто припёрли к стенки, а свалить не на кого.
Надо было раньше увольнять шарлатанов, а не оказывать им доверие.
А тут опустились на самое дно, дальше просто некуда и что может теперь и Цорна в мужики запишем, что шёл со своей компашкой?
Нормальный бы мужик давно бы понял извинился бы перед болельщиками и Цорна и Ко. выгнал бы с позором, а так...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:41
Молодец, признал свои ошибки!
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