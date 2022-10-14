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Орещук: «Вряд ли трансфер Кейта Бальде — это ошибка „Спартака“»

вчера, 14:37

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не считает, что трансфер Бальде Кейта является ошибкой «Спартака».

Вряд ли это ошибка «Спартака». Агент должен предупреждать о таких вещах, что Бальде опоздал на допинг-тест, что идёт проверка, что могут быть санкции. «Спартак» откуда мог об этом знать? Я – спортивный директор, я хочу игрока, связываюсь с клубом, связываюсь с футболистом. Мне что, делать запрос в ФИФА, есть ли какие-то претензии к футболисту? Да бросьте, это глупо. Если даже СМИ об этом не писали, то как «Спартак» мог об этом знать? Языком-то чесать мы все мастера.

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Все комментарии
antant1
antant1
сегодня в 02:19
Посмотрим, рано говорить ошибка это или нет
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:12
Это,блин,заговор и месть Серии А за её осквернение ,путём внедрения в неё Кокорина! Теперь отмщены.
minai
minai
вчера в 19:51
А в чём там дело? Он что, оказался торчёк ?
Сп62
Сп62
вчера в 18:15
Может это и не ошибка, но пока не видно на какой позиции и вместо кого его можно использовать.
Zak11
Zak11
вчера в 17:49
Не считаю ошибкой трансфер Бальде. Учитывая, что мы взяли его за бесплатно. Пройдёт дисква, пройдут сборы, наберёт форму - будет полезен.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:27
Если в весенней части сезона никак себя не проявит,
значит - ошибка. А сейчас ещё пока рано говорить...
ABir
ABir
вчера в 16:48
Тогда в суд на агента, пусть возмещает
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:08
Да, это не ошибка, это сознательное вредительство.
6w4nqyeg5692
6w4nqyeg5692
вчера в 14:58
Будущее покажет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:52
Да причём тут техническая ошибка?
Сам приход Бальде это ошибка.
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