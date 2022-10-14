Орещук: «Вряд ли трансфер Кейта Бальде — это ошибка „Спартака“»

Бывший спортивный директор «Динамо» не считает, что трансфер является ошибкой «Спартака».

Вряд ли это ошибка «Спартака». Агент должен предупреждать о таких вещах, что Бальде опоздал на допинг-тест, что идёт проверка, что могут быть санкции. «Спартак» откуда мог об этом знать? Я – спортивный директор, я хочу игрока, связываюсь с клубом, связываюсь с футболистом. Мне что, делать запрос в ФИФА , есть ли какие-то претензии к футболисту? Да бросьте, это глупо. Если даже СМИ об этом не писали, то как «Спартак» мог об этом знать? Языком-то чесать мы все мастера.