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Тихонов: «„Торпедо“ нужно использовать плохое состояние соперника»

вчера, 14:30
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил расклад сил в матче РПЛ между «Торпедо» и «Локомотивом».

Два последних матча «Торпедо» закончились вничью, команда потихоньку набирает очки. Чего не скажешь про «Локомотив». В двух последних играх «красно-зеленые» получили по четыре мяча в свои ворота – от «Сочи» и дома от «Урала». «Урал» вел 0:4, но, когда составы уравнялись, «Локо» начал забивать. Это говорит о том, что команда забивать умеет. Возможно, и смена тренера сейчас их подстегнет – новые эмоции, новые футбольные схемы. А у «Торпедо», в свою очередь, есть отличный шанс отправить «Локо» в самый низ турнирной таблицы, чего мы очень давно не видели. Для «железнодорожников» это, конечно, будет катастрофой. «Локо» нужно выбираться наверх, «Торпедо» нужно использовать плохое состояние соперника. Московское дерби обещает быть интересным.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:17
"Локомотиву" надо использовать плохое состояние соперника!
О,блин,я такой же умный,как и Тихонов! Не ожидал...
112910415
112910415
вчера в 16:58
если торпедовцам повезёт, не исключена ничья
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:12
Не так уж Локомотив и плох, особенно для уровня Торпедо.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:54
У "Торпедо" состояние тоже не очень ...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:48
Тихонов сейчас говорит как болельщик, который недолюбливает Локо. Это я кстати замечал и ранее.
Да Локо в плохом состоянии и мы это видели, допускали много ошибок, были какими то отрешёнными от футбола. Как будто не понимали, что от них хотят.
Я уже много раз указывал на это. Ну не могут же игроки высокого класса (по меркам РПЛ) взять и разучиться играть в футбол!
Сейчас же в Локо произошли большие перемены, из команды убрали и ещё убирают тех кого хотели все не то, что убрать, а вышвырнуть.
Я подозреваю что сами футболисты рады этому больше всех и выйдут на следующие матчи совсем с другим настроем.
Торпедо же имеет состав для первой лиге.
Стали набирать очки? С Факелом повезло, а от НН просто отскочили. Скажите победа над ЦСКА? Ну это просто нелепая ошибка, сенсация, но она не говорит о классе Торпедо.

Это я не к тому, что Локо выйдет и вынесет Торпедо с двухзначным счётом, я вообще такие прогнозы избегаю, это я про состояние команд.
У Торпедо тоже поменяли тренера и не от хорошей жизни.
Так, что всё увидим в субботу.
Гость
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