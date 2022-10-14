Тихонов: «„Торпедо“ нужно использовать плохое состояние соперника»

Бывший футболист «Спартака» оценил расклад сил в матче РПЛ между «Торпедо» и «Локомотивом».

Два последних матча «Торпедо» закончились вничью, команда потихоньку набирает очки. Чего не скажешь про «Локомотив». В двух последних играх «красно-зеленые» получили по четыре мяча в свои ворота – от «Сочи» и дома от «Урала». «Урал» вел 0:4, но, когда составы уравнялись, «Локо» начал забивать. Это говорит о том, что команда забивать умеет. Возможно, и смена тренера сейчас их подстегнет – новые эмоции, новые футбольные схемы. А у «Торпедо», в свою очередь, есть отличный шанс отправить «Локо» в самый низ турнирной таблицы, чего мы очень давно не видели. Для «железнодорожников» это, конечно, будет катастрофой. «Локо» нужно выбираться наверх, «Торпедо» нужно использовать плохое состояние соперника. Московское дерби обещает быть интересным.