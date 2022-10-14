Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко отозвался о Лионеле Месси.
Мы обязательно сделаем что-то в знак признания заслуг лучшего игрока в истории «Барселоны». Месси остался в нашей коллективной памяти. В это воскресенье исполняется 18 лет со дня его дебюта за клуб. «Барселона» планирует сделать нечто особенное, но сейчас Месси – игрок ПСЖ, нужно уважать это.
А Месси действительно лучший игрок в истории, не только Барселоны, но и в истории футбола
А Месси действительно лучший игрок в истории, не только Барселоны, но и в истории футбола