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Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории «Барселоны»

вчера, 19:59

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко отозвался о Лионеле Месси.

Мы обязательно сделаем что-то в знак признания заслуг лучшего игрока в истории «Барселоны». Месси остался в нашей коллективной памяти. В это воскресенье исполняется 18 лет со дня его дебюта за клуб. «Барселона» планирует сделать нечто особенное, но сейчас Месси – игрок ПСЖ, нужно уважать это.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:47
Один из лучших.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 04:42
Роналдиньо
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 03:56
Потому что этот топ проплачен пиарщиками гномины. Four four two уже признал Марадону величайшим несколько лет назад
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 00:33
Хави и Иньеста лучшие.Без них обуза 7 лет отхватывает в ЛЧ!
Бoрат
Бoрат ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Через несколько лет про парижскую мартышку уже никто и не вспомнит
А Месси действительно лучший игрок в истории, не только Барселоны, но и в истории футбола
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:17
Правильно сказал.
Elliada
Elliada
вчера в 20:23
Месси не только лучший игрок Барселоны, но и в истории по версии журнала FourFourTwo. Странно, что этой новости здесь не было. Хотя про балласта и черепашку каждый день по несколько новостей
minai
minai
вчера в 20:18
Вне всякого сомнения.
drug01
drug01
вчера в 20:14
Это его отличная игра
Futurista
Futurista
вчера в 20:01
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