Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко отозвался о .

Мы обязательно сделаем что-то в знак признания заслуг лучшего игрока в истории «Барселоны». Месси остался в нашей коллективной памяти. В это воскресенье исполняется 18 лет со дня его дебюта за клуб. «Барселона» планирует сделать нечто особенное, но сейчас Месси – игрок ПСЖ , нужно уважать это.