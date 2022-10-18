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Федотов объяснил свою фразу «что-то там прыгало» в адрес Абаскаля

вчера, 23:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил свою перепалку с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 13-го тура РПЛ. Федотов сказал «что-то там прыгало», назвал Абаскаля в среднем роде.

Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи.

Хотел ли я специально уколоть Абаскаля на пресс-конференции? Когда отвечал на этот вопрос, то в зале было хорошее настроение. Все произносилось в шуточной форме. Никто ни на кого зла не держал. Но об этом никто и не вспоминает. Зацепились за эту фразу, вырвали ее из контекста и стали раздувать из мухи слона.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:09
Из мухи слона раздуть проще, чем наоборот.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 18:07
"...езжай (или уезжай) домой..."

Мне послышалось? Если нет - это уже серьезно попахивает...
Союзник противников
Союзник противников ответ РусБрянск (раскрыть)
сегодня в 14:33
Потому что тот действительно клоун,что тут такого??? Нужная профессия в цирке! Хотя он на самом деле-ковёрный.Это клоун в цирке,заполняющий паузу после выступления гимнастов(к примеру) и перед выступлением дрессировщиков свиней(львов).
Союзник противников
Союзник противников ответ And8462 (раскрыть)
сегодня в 14:27
Этот слизняк? В лоб??? Не смеши...
Союзник противников
Союзник противников ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 14:25
КАнешна...Равнозначная кличу "Спартак"-чемпион!" в 2022-2023 г.г.
Полная бамбардия киргуду.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:05
Шутка была, оказывается!
nubom
nubom
сегодня в 13:25
Kolenok
Kolenok
сегодня в 11:52
Отвратный,этот Федотов!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:13
Это образно, шутка, если угодно, сарказм).
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:07
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:04, ред.
    Матерь божья,столько лет пребывая на СОККЕРЕ,и не подозревал о наличии такого изобилия моралистов.Хотя ещё помню времена,когда цензоры банили даже за название произведения Ф.М.Достоевского - "Идиот".Думал,что разум восторжествовал,но вот опять...
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 11:02
    Соккер написал, мы обсуждаем! Не вам же одним год Зарему вспоминать!
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 10:14
    сдал фраер заднеприводный назад))))
    Штанмайер
    Штанмайер
    сегодня в 09:42
      РусБрянск
      РусБрянск
      сегодня в 09:33
      А то что клоуном назвал,чего такой супер пупер Федотов промолчал? Или он про своих игроков так сказал? Ждем ответа
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ INGUSH (раскрыть)
      сегодня в 09:14
      П- по-армейски))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 09:13
      Федотову надо понять, что в столице принято отвечать за свои слова, и всем конюхам и парнокопытным тоже давно пора это усвоить.
      А то Карпина на цитаты разобрали а тут прям святой.
      INGUSH
      INGUSH
      сегодня в 09:09
      R - на коробке передач )
      bashnat013
      bashnat013
      сегодня в 08:29
      Да ничего не надо объяснять ,Ждём следующую фразу например рядом что-то хрюкало
      Zak11
      Zak11
      сегодня в 07:51
      Называть тренера другой команды клоуном - это недопустимо. Даже если бы речь шла не про Спартак.
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 05:41
      Ничего страшного не произошло.
      112910415
      112910415
      сегодня в 04:29
      от объяснений лучше не стало
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 02:54
      Зарема виновата !
      qxqbpfxu87uh
      qxqbpfxu87uh
      сегодня в 02:46
      А хам-то ещё и ссыкун
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 02:09
      Агрессивные на язык становятся тренеры в ЦСКА. Не один Федотов замечен владением языка Изопа). Гончаренко, Березуцкий, Слуцкий. Может все идёт от хозяина? Не зря говорят "какой хозяин, такой и обезьяний").
      nik9373
      nik9373
      сегодня в 01:42
      Что ж ты фраер сдал назад?
      And8462
      And8462
      сегодня в 01:41
      Очень раздутая ситуация, но факт, что Федотов прикуел-это да.Хорошо,что испанец не понимает, а так можно было бы и в тыкву получить "за базар"
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 00:25
      Похоже , спартачи еще долго не успокоятся.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 00:14, ред.
      Ранее я нелицеприятно высказался в адрес тренера армейцев, но... на видео я ничего компрометирующего Федотова не услышал. Разобрал только "Что ты там машешь своими руками, езжай домой, клоун. ". Вполне безобидный текст, в корне отличающийся от инкриминируемой ему фразы.
      В связи с тем, что лично мне многое непонятно, хотелось бы узнать точно, какие слова произнёс Федотов в адрес Абаскаля. А то навешаем на первого ярлыков, представим его злодеем, а окажется, что мы были к нему несправедливы и раздули из мухи слона.
      Первым попрошу у него прощения, если окажется, что в своём первом комментарии я был неправ.
      Наверное, только модераторы могут выполнить мою просьбу.
      А вообще, посмотрев этот ролик, я обратил внимание, что Абаскаль тоже был "хорош", что-то кричал в адрес Федотова и его удерживали какие-то люди. В таком случае реакция Федотова была вполне оправдана. Он что, должен был смолчать и молча уйти в раздевалку ?...
      В общем, относительно безобидное зрелище в отличие от тех, что устраивали те же Моуриньо и Венгер, когда дело доходило чуть ли не до рукоприкладства.
      ABir
      ABir
      вчера в 23:29
      У недалекого и шутки дурацкие
      Гость
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