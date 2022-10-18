Федотов объяснил свою фразу «что-то там прыгало» в адрес Абаскаля

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил свою перепалку с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 13-го тура РПЛ. Федотов сказал «что-то там прыгало», назвал Абаскаля в среднем роде.
Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи.
Хотел ли я специально уколоть Абаскаля на пресс-конференции? Когда отвечал на этот вопрос, то в зале было хорошее настроение. Все произносилось в шуточной форме. Никто ни на кого зла не держал. Но об этом никто и не вспоминает. Зацепились за эту фразу, вырвали ее из контекста и стали раздувать из мухи слона.
Мне послышалось? Если нет - это уже серьезно попахивает...
Мне послышалось? Если нет - это уже серьезно попахивает...
Полная бамбардия киргуду.
Полная бамбардия киргуду.
А то Карпина на цитаты разобрали а тут прям святой.
А то Карпина на цитаты разобрали а тут прям святой.
В связи с тем, что лично мне многое непонятно, хотелось бы узнать точно, какие слова произнёс Федотов в адрес Абаскаля. А то навешаем на первого ярлыков, представим его злодеем, а окажется, что мы были к нему несправедливы и раздули из мухи слона.
Первым попрошу у него прощения, если окажется, что в своём первом комментарии я был неправ.
Наверное, только модераторы могут выполнить мою просьбу.
А вообще, посмотрев этот ролик, я обратил внимание, что Абаскаль тоже был "хорош", что-то кричал в адрес Федотова и его удерживали какие-то люди. В таком случае реакция Федотова была вполне оправдана. Он что, должен был смолчать и молча уйти в раздевалку ?...
В общем, относительно безобидное зрелище в отличие от тех, что устраивали те же Моуриньо и Венгер, когда дело доходило чуть ли не до рукоприкладства.
В связи с тем, что лично мне многое непонятно, хотелось бы узнать точно, какие слова произнёс Федотов в адрес Абаскаля. А то навешаем на первого ярлыков, представим его злодеем, а окажется, что мы были к нему несправедливы и раздули из мухи слона.
Первым попрошу у него прощения, если окажется, что в своём первом комментарии я был неправ.
Наверное, только модераторы могут выполнить мою просьбу.
А вообще, посмотрев этот ролик, я обратил внимание, что Абаскаль тоже был "хорош", что-то кричал в адрес Федотова и его удерживали какие-то люди. В таком случае реакция Федотова была вполне оправдана. Он что, должен был смолчать и молча уйти в раздевалку ?...
В общем, относительно безобидное зрелище в отличие от тех, что устраивали те же Моуриньо и Венгер, когда дело доходило чуть ли не до рукоприкладства.