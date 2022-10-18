Федотов объяснил свою фразу «что-то там прыгало» в адрес Абаскаля

Главный тренер ЦСКА объяснил свою перепалку с наставником «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ . Федотов сказал «что-то там прыгало», назвал Абаскаля в среднем роде.

Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи.

Хотел ли я специально уколоть Абаскаля на пресс-конференции? Когда отвечал на этот вопрос, то в зале было хорошее настроение. Все произносилось в шуточной форме. Никто ни на кого зла не держал. Но об этом никто и не вспоминает. Зацепились за эту фразу, вырвали ее из контекста и стали раздувать из мухи слона.