Федотов обматерил игрока «Спартака» во время дерби

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в матче 13-го тура РПЛ.
В одном из эпизодов тренер думал, что футболист симулировал и поэтому лежал на газоне.
С**а, вставай ты, ***!
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в матче 13-го тура РПЛ.
В одном из эпизодов тренер думал, что футболист симулировал и поэтому лежал на газоне.
С**а, вставай ты, ***!
Пора КДК заняться его воспитанием. Таких надо сразу на место ставить,
ибо от безнаказанности они ещё больше борзеть начинают.
Пора КДК заняться его воспитанием. Таких надо сразу на место ставить,
ибо от безнаказанности они ещё больше борзеть начинают.
Раньше Миланов симулировал, но потом Игнашевич его проучил
Раньше Миланов симулировал, но потом Игнашевич его проучил
Похоже против Федотова началась в*йна.
Ждём ответных действии.
Похоже против Федотова началась в*йна.
Ждём ответных действии.
К счастью, футбольный бумеранг его наказал и он сейчас неизвестно где профукивает свою карьеру. Досимулировался, дозадирался )))
К счастью, футбольный бумеранг его наказал и он сейчас неизвестно где профукивает свою карьеру. Досимулировался, дозадирался )))