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Федотов обматерил игрока «Спартака» во время дерби

вчера, 12:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в матче 13-го тура РПЛ.

В одном из эпизодов тренер думал, что футболист симулировал и поэтому лежал на газоне.

С**а, вставай ты, ***!

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Все комментарии
РусБрянск
РусБрянск
сегодня в 09:34
Ты это про кого ? Про Федотова? Ты это коней по придержи
Dauletbek
Dauletbek ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 05:25
Если это "настоящий ваш "…то не знаю, какие "ваши не настоящие"
Dauletbek
Dauletbek ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 05:13
После в*йны Путина многие начали показывать свои эмоции мягко говоря, некультурным образом, что у меня создалось впечатление, что 50 процентов русских такие
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:43
Федот да не тот.
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:55
Что это там прыгало и материлось?)...
pomor45
pomor45
вчера в 20:43
Таким скромным мужиком был в провинции. Вот что делает столица с карьеристами из провинции. Не ходите тренеры столичных тренировать, могут обесславить и сильно обос@ать.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Flamen (раскрыть)
вчера в 16:35
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 16:31
А,судьи где? Вот за эмоции тренерам показывают карточки,жёлтые,красные...Вот за такое хамское поведение как минимум должна последовать дисквалификация на пять-шесть игр.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:34
Федотов себя по хамски ведёт. БеЗкульурный, аморальный тип.
Пора КДК заняться его воспитанием. Таких надо сразу на место ставить,
ибо от безнаказанности они ещё больше борзеть начинают.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:03
настоящий русский мужик а не всякая там ш...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:59
Все тренеры так делают, а футболисты и подавно.Только рот рукой прикрывают, чтобы по губам не читали)) Федотов еще не научился
Boricku
Boricku
вчера в 14:49
В Челси хочет на стожировку
memphis
memphis
вчера в 14:31
И это лучшие тренеры России. Надо наказывать, чтобы думали впредь
6w9hs48fbbbc
6w9hs48fbbbc
вчера в 14:25
Правильно и сделал.
Futurista
Futurista
вчера в 14:13
"Настоящий русский мужик" Федотов такое наговорил русскому мужику Пруцеву...сразу видно, что Федот давно за базар не отвечал и в табло не получал...
rvh8y3asyzqc
rvh8y3asyzqc
вчера в 14:08
До Захаряна ему далеко...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:04
Вообще, что Игорян рекордсмен орал на Велитона, что береза матюгальник, что этот бездарь конюх одного поля ягоды
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:03
Пруцеву чуть ногу не переломали.... а кричать федоту надо своим было, которые первый гол насимулировали.
Раньше Миланов симулировал, но потом Игнашевич его проучил
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:48
С..ка, лежи не вставай..
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:47
Клоун, б***ть!
Flamen
Flamen
вчера в 13:45
так видео то можно увидеть?
Futurista
Futurista ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 13:31
Эту запись нашли Петров и Баширов в ноутбуке Хантера Байдена)...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:29
Так это все тренеры и игроки кричат во время матча, а так же с трибун.
Похоже против Федотова началась в*йна.
Ждём ответных действии.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:29
Гончаренко по сравнению с Федотовым просто аристократ!)
Futurista
Futurista
вчера в 13:25
Федот наверное и Карраскалю тоже самое кричал...поэтому Зобнин офигел, остановился и поднял руки)...
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:16
Я знаю одного Бай.. ой, адвоката, который обязательно придёт защищать цска и их болельщиков )))
isamsn
isamsn
вчера в 13:16
А что это за 73ьники "инсайдеры от Карпа", и где они что слышали чтобы нести ересть?
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:14
Интересно комменты коней почитать)...но их наверное не будет...
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:11
Я помню еще одного симулянта в цска - Вадика Карпова.
К счастью, футбольный бумеранг его наказал и он сейчас неизвестно где профукивает свою карьеру. Досимулировался, дозадирался )))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 13:08
Это неподобающее поведение.
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