Федотов — Абаскалю: «Езжай домой, клоун»

Стало известно, что наставник ЦСКА Владимир Федотов сказал рулевому «Спартака» Гильермо Абаскалю в перерыве дерби.
Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун.
Стало известно, что наставник ЦСКА Владимир Федотов сказал рулевому «Спартака» Гильермо Абаскалю в перерыве дерби.
Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун.
Срочно нужно госпитализировать.
Ближайшие госпиталь.
Срочно нужно госпитализировать.
Ближайшие госпиталь.
Федотов мало того, что публичный человек, так еще и главный тренер одного из крупнейших клубов страны. С него берут примеры тысячи, а может даже и сотни тысяч фанатов ЦСКА.
И в дерби Федотов показал, что для него рабочая этика и уважение к коллегам — пустой звук. Можно хамить игроку, который получил повреждение и прыгать на него (кстати, это было еще до перерыва и якобы каких-то мифических прыжков Абаскаля), можно называть тренера другой команды клоуном (Хотя изначально Абаскаль тоже зря вспылил, но он не позволил себе некорректных выражений, все же).
И если этот поступок окажется безнаказанным или у Федотова не хватит смелости выйти и извиниться (уверен, что не хватит), то значит РФС и КДК потворствуют превращению нашего футбола в понт разборки. Вот и все.
Федотов мало того, что публичный человек, так еще и главный тренер одного из крупнейших клубов страны. С него берут примеры тысячи, а может даже и сотни тысяч фанатов ЦСКА.
И в дерби Федотов показал, что для него рабочая этика и уважение к коллегам — пустой звук. Можно хамить игроку, который получил повреждение и прыгать на него (кстати, это было еще до перерыва и якобы каких-то мифических прыжков Абаскаля), можно называть тренера другой команды клоуном (Хотя изначально Абаскаль тоже зря вспылил, но он не позволил себе некорректных выражений, все же).
И если этот поступок окажется безнаказанным или у Федотова не хватит смелости выйти и извиниться (уверен, что не хватит), то значит РФС и КДК потворствуют превращению нашего футбола в понт разборки. Вот и все.
Тяжело наверное болельщику Спартака быть тренером у ЦСКА!)
Тяжело наверное болельщику Спартака быть тренером у ЦСКА!)
Призываю Федотова публично признать что он больше не является болельщиком Спартака! В нашей семье такой "удот" не нужен!!!
Призываю Федотова публично признать что он больше не является болельщиком Спартака! В нашей семье такой "удот" не нужен!!!
Только вопрос в другом. Ты вот лично таких слов не знаешь? Ни разу не слышал, ни разу не употреблял? Эмоций тоже никогда никаких не испытывал? Я не говорю, что это красиво, но не вижу тут ничего экстраординарного. Играли бы условные Урал и Крылья, никто бы на следующий день и не вспомнил, кто чего там в перерыве сказал.
А по поводу того, из чего сделаны Карпин и Денисов - ты Соболева внимательно изучи. Да и речь его высокоинтеллектуальную тоже послушай, может еще словарный запас пополнишь, раз тебя слова Федотова так впечатлили
Только вопрос в другом. Ты вот лично таких слов не знаешь? Ни разу не слышал, ни разу не употреблял? Эмоций тоже никогда никаких не испытывал? Я не говорю, что это красиво, но не вижу тут ничего экстраординарного. Играли бы условные Урал и Крылья, никто бы на следующий день и не вспомнил, кто чего там в перерыве сказал.
А по поводу того, из чего сделаны Карпин и Денисов - ты Соболева внимательно изучи. Да и речь его высокоинтеллектуальную тоже послушай, может еще словарный запас пополнишь, раз тебя слова Федотова так впечатлили
Я тебе напомню, для начала, один эпизод, как игорь рекордсмен убежал из вратарской и нелепо упало, забыв обвинить в этом себя, тогда вам на балет указали, но что-то вы не пошли туда а пошли жаловаться и ныть и наныли 6ть матчей дисквы. Так что парнокопытным лучше в балет сводить своего конюха, чтобы успокоился.
Я тебе напомню, для начала, один эпизод, как игорь рекордсмен убежал из вратарской и нелепо упало, забыв обвинить в этом себя, тогда вам на балет указали, но что-то вы не пошли туда а пошли жаловаться и ныть и наныли 6ть матчей дисквы. Так что парнокопытным лучше в балет сводить своего конюха, чтобы успокоился.