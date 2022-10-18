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Федотов — Абаскалю: «Езжай домой, клоун»

вчера, 12:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Стало известно, что наставник ЦСКА Владимир Федотов сказал рулевому «Спартака» Гильермо Абаскалю в перерыве дерби.

Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:28
Это его Гинер укусил))
Сп62
Сп62
вчера в 21:04
От тренера такого солидного клуба никак не ожидал. Даже пришлось перечитать. Очень грустно.
Bwag25493
Bwag25493
вчера в 20:52
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:35
    Обычная 56ьная стычка, но накачка пресловутого дерби всея руси даёт сой отголосок. Зарема не оставит этот выпад без ответа глупее. Провинции должно быть приятно наблюдать распри столичного истеблишмента.
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 20:29
    Идётов что то начал нюхать.
    Срочно нужно госпитализировать.
    Ближайшие госпиталь.
    Субъективное мнение
    Субъективное мнение
    вчера в 20:04, ред.
    Думаю дисквал на пару матчей и публичные извинения, приведут его в чувства...
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 19:42
    Напрашивается на дисквалификацию.
    Lu4nik
    Lu4nik
    вчера в 19:34
    тьфу! Педотов, одним словом..
    galeevae
    galeevae
    вчера в 19:25, ред.
    Публично выражать эмоции нецензурной бранью, обращаясь к другому человеку - это унижение самого себя прежде всего, а учитывая должность господина Федотова еще и унижение для всего клуба ЦСКА. Справедливо это, конечно, лишь для приличных людей, уважающих себя и окружающих.
    pjkbhza8tv5j
    pjkbhza8tv5j
    вчера в 18:58
    У этого гражданина ни совести, ни чести! Позорит и Россию, ее народы! О футболе и говорить то бесполезно! Не место ему там!
    Владимир Коробов
    Владимир Коробов ответ Garrincha58 (раскрыть)
    вчера в 18:42, ред.
    Выскочка это Федотов, понтов до..я, а толку них..я.Быдло из сельпо.
    протон
    протон
    вчера в 18:40
    Нельзя так делать!!! Федотов тренер и так показать себя с отрицательной стороны оскорбил игрока команды да ещё тренера Спартака !!! Ещё назвал его """оно"""" он что не человек??? Ужасное поведение Федотова вот и за таких слов начинается конфликт!!!!
    Федотов мало того, что публичный человек, так еще и главный тренер одного из крупнейших клубов страны. С него берут примеры тысячи, а может даже и сотни тысяч фанатов ЦСКА.
    И в дерби Федотов показал, что для него рабочая этика и уважение к коллегам — пустой звук. Можно хамить игроку, который получил повреждение и прыгать на него (кстати, это было еще до перерыва и якобы каких-то мифических прыжков Абаскаля), можно называть тренера другой команды клоуном (Хотя изначально Абаскаль тоже зря вспылил, но он не позволил себе некорректных выражений, все же).
    И если этот поступок окажется безнаказанным или у Федотова не хватит смелости выйти и извиниться (уверен, что не хватит), то значит РФС и КДК потворствуют превращению нашего футбола в понт разборки. Вот и все.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 18:30, ред.
    Федотова не взяли в Спартак а взяли Абаскаля и Пруцева и он на них всю свою желчь выплеснул!
    Тяжело наверное болельщику Спартака быть тренером у ЦСКА!)
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 17:47
    как бы мы все не хвалили Федотова, именно он вывел сочи играть основным составом против молодёжного состава ростова! игра тогда закончилась 10:1... даже при 4-1 тренер не дал команду своим подопечным просто покатать мяч, конюх он и есть конюх😂
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 17:34
    Глядя, как ведёт себя Федотов во время матча, слушая его адекватные интервью, никогда бы не подумал, что он способен на такие слова. Ещё одно разочарование в жизни. Малюсенькое, но...
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 17:30
      d1metras
      d1metras
      вчера в 17:24
      Оказывается у коней не только Роша подлый..там еще и Федот еще тот подлец наглец...Печально..
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Izmar (раскрыть)
      вчера в 16:54
      Поиском не научился пользоваться в инете?!)
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ sten312 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 16:53
      Федотов, перелогинься!)
      25u7ybm7uths
      25u7ybm7uths
      вчера в 16:52
      Не гоже так пи-пи-пи общаться.
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 16:50, ред.
      Федотов показал себя как "непорядочный человек" ('это ласково говоря) и трус когда громил ребятишек из Ростова основой отказавшись от переноса игры и радовался вместе с Антошкой из Болота, теперь же он предстал во всей красе!!!
      Призываю Федотова публично признать что он больше не является болельщиком Спартака! В нашей семье такой "удот" не нужен!!!
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 16:48
      Федотов обычное .ыдло!
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      вчера в 16:22
      Много из себя возомнил,и много себе позволил.Обычно таким дают по морде и отшибают рога...
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      вчера в 16:20
      Федотова обозвали конюхом,но ведь конюх это профессия,призвание,бережное и нежное отношение к животным...у Федотова этого явно нет,и назвать его ,,конюхом,,,он не заслуживает.Он просто мразина,не воспитанный ублюдок.
      B.Y.O.B.
      B.Y.O.B. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 16:02
        33_DEIVID_55
        33_DEIVID_55
        вчера в 15:56
        Старый пи...
        Magmessi
        Magmessi ответ Izmar (раскрыть)
        вчера в 15:50
        Согласен, облом, дали таки нулевой конюшне отскочить!)))
        Magmessi
        Magmessi ответ Garrincha58 (раскрыть)
        вчера в 15:46
        Федотов , просто быдло!
        Валерыч
        Валерыч
        вчера в 15:43
        Федот - неадекват. Ему лечится надо, а не тренировать.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ B.Y.O.B. (раскрыть)
        вчера в 15:30, ред.
          Гость
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