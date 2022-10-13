Сотрудники ПСЖ недовольны поведением Мбаппе

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вчера, 21:26

Атмосфера в ПСЖ остаётся неоднозначной на фоне слухов о возможном уходе из клуба нападающего .

Южноамериканские футболисты ПСЖ не очень хорошо общаются с Килианом. Мбаппе поддерживает нормальные отношения только с французской частью парижского клуба, а также .

Кроме того, сотрудники тренировочной базы ПСЖ недовольны неоднозначным поведением Килиана. Один из работников заявил источнику: