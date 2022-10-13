Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Сотрудники ПСЖ недовольны поведением Мбаппе

вчера, 21:26

Атмосфера в ПСЖ остаётся неоднозначной на фоне слухов о возможном уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе.

Южноамериканские футболисты ПСЖ не очень хорошо общаются с Килианом. Мбаппе поддерживает нормальные отношения только с французской частью парижского клуба, а также Ашрафом Хакими.

Кроме того, сотрудники тренировочной базы ПСЖ недовольны неоднозначным поведением Килиана. Один из работников заявил источнику:

В один день Мбаппе приходит на тренировку, улыбается, шутит и здоровается со всеми, а на следующий день он приходит молча и ни на кого не смотрит. И так было с самого начала сезона.

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Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:48
Ну в один день с настроением, другой день без настроения наверное пришёл. Что из этого делать новость...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:33
Нарывается на увольнение...
Гость
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