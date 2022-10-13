Сотрудники ПСЖ недовольны поведением Мбаппе

Атмосфера в ПСЖ остаётся неоднозначной на фоне слухов о возможном уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе.
Южноамериканские футболисты ПСЖ не очень хорошо общаются с Килианом. Мбаппе поддерживает нормальные отношения только с французской частью парижского клуба, а также Ашрафом Хакими.
Кроме того, сотрудники тренировочной базы ПСЖ недовольны неоднозначным поведением Килиана. Один из работников заявил источнику:
В один день Мбаппе приходит на тренировку, улыбается, шутит и здоровается со всеми, а на следующий день он приходит молча и ни на кого не смотрит. И так было с самого начала сезона.