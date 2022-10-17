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Зеленов: «Не все знают, что такое fair play»

вчера, 09:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

Могу повторить слова нашего главного тренера — fair play. Не все знают, что это такое.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:17
ТОлько в "Спартаке" знают.Со времён инсургента Спартака.
3spartak5
3spartak5
вчера в 16:41
Если фидетов быдло то возраст здесь непричем. Уход сиз Уфы игра молодежной Ростова уход из Сочи хамство вчера просто конченная МРАЗЬ. А возраст так уже поздно меняется если быдлом был всю жизнь
3spartak5
3spartak5
вчера в 16:37
Всё время расставит по своим местам
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 3spartak5 (раскрыть)
вчера в 15:40
У каждого свои минусы и плюсы. Вам нравился тедеску который прыгал кричал другим нравится спокойные. Мне нравится когда тренер спокойный рассудительный. Как минимум абаскалю не стоит кричать и что то доказывать федотову он намного старше его. Самый разгар матча не надо провоцировать. Лучше обьяснить своим футболистам как нужно действовать при травме того или иного футболиста
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 3spartak5 (раскрыть)
вчера в 15:35
Ты когда нибудь видел то что сделал зобнин. Пока нет свистка и мяч в поле игру никто не имеет останавливать тем более как в этом горячем дерби
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:07
Игру может остановить только арбитр. Поэтому, если взять мяч в руки посреди игры, ты получишь ЖК и штрафной.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:11
а ты то сам знаешь что такое ногомяч это не языком ворочать и ролики стряпать
3spartak5
3spartak5
вчера в 14:07
Славно богу это быдло не пришло в Спартак(были слухи) .какая команда такой и тренер. Вспомни игру с детсадом Ростова как приходил в конюшню этим все сказано
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 3spartak5 (раскрыть)
вчера в 13:27, ред.
Спартак тренера под стать Скунсу взял - это тоже скачет по бровке, быдлу нравится
3spartak5
3spartak5 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 13:23
Зобнин же сказал что когда увидел краем глаза тогда поднял руки...но ладно у каждого своя правда, время рассудит но что тренер у вас быдло это уже ясно
Boricku
Boricku
вчера в 12:36
Однозначно, все кто не знает русского языка не должны играть в рпль. Выучи язык, тогда играй. Первый гол нельзя считать чистым, грязная игра исподтишка.
Izmar
Izmar
вчера в 12:36
Лучший фейр плей - нырок в штрафную.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:29, ред.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ 3spartak5 (раскрыть)
    вчера в 11:58
    Fair play это когда ты выбиваешь мяч за пределы поля и после оказания помощи футболисту мяч возвращают тому кто выбил. Но сначала пробежать несколько метров потом размахивать руками это не дело. В пылу борьбы гайич возможно и не видел его руки
    dok66
    dok66
    вчера в 11:54
    И так все ясно , чего копья ломать . Зобнин не прав , гол чистый .
    3spartak5
    3spartak5
    вчера в 11:08
    fair play это же для нормальных людей .где там взяться людям когда тренер быдло вспомните игру с детьми Ростова слова что останусь в сочи.фидетов просто про .ка
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 10:48, ред.
    Думаю Зеленову, Абаскалю, Зобнину, и всем игрокам и болельщикам Спартака надо объяснить, что такое фэйр-плей.

    Как должно было быть.
    Зобнин видит, что кто-то из игроков оказывается на поле и ему требуется медицинская помощь его действия. Мяч оказывается у него. Он сразу (!!!) подымает руку к верху при этом или выбивает мяч в аут или берёт его в руки, показывая всем, что он проявляет фэйр-плей.

    Как было в матче.
    Зобнин видит лежащего игрока, обыгрывается получает мяч обратно и продолжает движение в сторону ворот ЦСКА, но неудачно обрабатывает мяч, который уходит в сторону и им завладевает армейский игрок. Зобнин оценивает ситуацию и начинает что-то показывать руками.
    Ну и где же здесь фэйр-плей?

    Поступок Ди Канио это фэйр-плей, а Зобнин просто решил схитрить.
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    вчера в 10:02
    fair play - это когда мяч у соперника и он выбивает его в аут, если видит, что игроку его или чужой команды плохо. Когда мяч у тебя и тебе плохо, но ты не выбиваешь мяч в аут, это называется дол.... зм)
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:00
    Ну, ту уж ничего не попишешь... это еще после матча с ростовскими детьми ясно стало...
    drug01
    drug01
    вчера в 09:57
    Это всё причина
    Гость
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