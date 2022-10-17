Зеленов: «Не все знают, что такое fair play»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.
Могу повторить слова нашего главного тренера — fair play. Не все знают, что это такое.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.
Могу повторить слова нашего главного тренера — fair play. Не все знают, что это такое.
Как должно было быть.
Зобнин видит, что кто-то из игроков оказывается на поле и ему требуется медицинская помощь его действия. Мяч оказывается у него. Он сразу (!!!) подымает руку к верху при этом или выбивает мяч в аут или берёт его в руки, показывая всем, что он проявляет фэйр-плей.
Как было в матче.
Зобнин видит лежащего игрока, обыгрывается получает мяч обратно и продолжает движение в сторону ворот ЦСКА, но неудачно обрабатывает мяч, который уходит в сторону и им завладевает армейский игрок. Зобнин оценивает ситуацию и начинает что-то показывать руками.
Ну и где же здесь фэйр-плей?
Поступок Ди Канио это фэйр-плей, а Зобнин просто решил схитрить.
https://youtu.be/yIH8YdoUOPo
Как должно было быть.
Зобнин видит, что кто-то из игроков оказывается на поле и ему требуется медицинская помощь его действия. Мяч оказывается у него. Он сразу (!!!) подымает руку к верху при этом или выбивает мяч в аут или берёт его в руки, показывая всем, что он проявляет фэйр-плей.
Как было в матче.
Зобнин видит лежащего игрока, обыгрывается получает мяч обратно и продолжает движение в сторону ворот ЦСКА, но неудачно обрабатывает мяч, который уходит в сторону и им завладевает армейский игрок. Зобнин оценивает ситуацию и начинает что-то показывать руками.
Ну и где же здесь фэйр-плей?
Поступок Ди Канио это фэйр-плей, а Зобнин просто решил схитрить.