Салихова: «Федотов разговаривает как конюх. Органично для ЦСКА»

Зарема Салихова прокомментировала скандальное видео с участием тренера ЦСКА Владимира Федотова, в котором он назвал рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля «клоуном».
Всё как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА.
Зарема Салихова прокомментировала скандальное видео с участием тренера ЦСКА Владимира Федотова, в котором он назвал рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля «клоуном».
Всё как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА.
Но тут соль в том, что Зарема считает, что конюхи ей не ровня и назвав человека конюхом можно оскорбить его, т.е. она принижает людей этой профессии. Хотя сама она по уровню интеллекта, где-то между подопечными конюха(профессия) и самими лошадями т.к. лошади в принципе считаются достаточно умными животными и хорошо поддаются дрессировке, хоть и процесс это довольно длительный. Это все вполне применимо к Зареме...
Ну а так что....."Свинарка и пастух".... простите, не удержался .....:)
Но тут соль в том, что Зарема считает, что конюхи ей не ровня и назвав человека конюхом можно оскорбить его, т.е. она принижает людей этой профессии. Хотя сама она по уровню интеллекта, где-то между подопечными конюха(профессия) и самими лошадями т.к. лошади в принципе считаются достаточно умными животными и хорошо поддаются дрессировке, хоть и процесс это довольно длительный. Это все вполне применимо к Зареме...
Ну а так что....."Свинарка и пастух".... простите, не удержался .....:)
Хорошо помню ситуацию, абсурдную, смешную, когда тренерская скамейка "Сочи" и мужики - футболисты праздновали, ликовали, какие они крутые , после голов в ворота мальчишек. Ни чести , ни достоинства.
P.S. Видимо, болельщики ЦСКА забыли о том, что они писали в соцсетях о тренере - Федотове после той игры.
Хорошо помню ситуацию, абсурдную, смешную, когда тренерская скамейка "Сочи" и мужики - футболисты праздновали, ликовали, какие они крутые , после голов в ворота мальчишек. Ни чести , ни достоинства.
P.S. Видимо, болельщики ЦСКА забыли о том, что они писали в соцсетях о тренере - Федотове после той игры.