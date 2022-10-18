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Салихова: «Федотов разговаривает как конюх. Органично для ЦСКА»

вчера, 13:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Зарема Салихова прокомментировала скандальное видео с участием тренера ЦСКА Владимира Федотова, в котором он назвал рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля «клоуном».

Всё как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:30
Есть хорошая пословица..... Баба с возу кобыле легче......Но видимо после ухода Федуна из спартака вместе с Заремой.... спартаку легче не стало....Никак Зарема не успокоится...))
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:33
Есть одно большое НО, Соболев въехал не в опорную ногу в отличие от игрока ЦСКА. Поэтому не надо сравнивать эти 2 момента.
Tostao
Tostao
сегодня в 05:08
Они сошлись.
Наложница и конюх. Москва и Сочи.
Терпеть нет мочи.
Не столь различны меж собой.
Неся похабщину порой.
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:04
Зарема знает толк в конюхах, сантехниках, доставщиках пиццы
При ее профессии по молодости наверно пришлось со всеми помотаться
Djorax
Djorax
вчера в 21:44
Типичная соккерская новость
РусБрянск
РусБрянск ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:29
    Bwag25493
    Bwag25493 ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Можно по-разному к ней относиться, тоже не самая однозначная фигура, но в данном случае - абсолютно заслуженный симметричный ответ зарвавшемуся быдлу.
    pomor45
    pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 20:26
    Всё бы ничего, да упрёк от свинарки дурно звучит.
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    вчера в 19:19
    а причём тут Салихова, предмет вопроса - хамло Федотов, сказал бы он так, например, Овчине - старшему, возможно такое? Конечно нет, а тут не знающий языка Абаскаль, вот на него типа и можно тявкнуть из подворотни, так что Федот засветился в неожиданном ракурсе, надо было молчать
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 18:47
    Этот Федотов не хуже и не лучше других. Обычная футбольная серость.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 18:17
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 18:13
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 18:13
        ZIBO rockZIBO rock 11 / 399. Какой перевод стрелок? Ты же сам показал скриншот нарушения Ермакова и уверял. что там красная. а я тебе пояснил. почему Карась не дал красную Ермакову. Потому что он не дал красную Соболеву. Вот и все. Сам перевел стрелки. а меня обвиняешь! Типичный КБ
        ZIBO rock
        ZIBO rock
        вчера в 17:58
        Хронология событий!

        dok66
        dok66
        вчера в 17:58
        И чего это она проснулась . Пора уже детей своих воспитывать , а не устраивать какой-то хайп .
        ZIBO rock
        ZIBO rock
        вчера в 17:57
          Инсаров
          Инсаров
          вчера в 17:57
          Федотов - порядочный человек кончился тогда, когда бросил "Оренбург" в самый тяжёлый момент (фактически предал клуб, игроков, болельщиков). Потом, в пандемию, глумился над 16 - 18 летними пацанами из "Ростова", заявленными на игру с "Сочи" только вечером и ночью.
          Хорошо помню ситуацию, абсурдную, смешную, когда тренерская скамейка "Сочи" и мужики - футболисты праздновали, ликовали, какие они крутые , после голов в ворота мальчишек. Ни чести , ни достоинства.
          P.S. Видимо, болельщики ЦСКА забыли о том, что они писали в соцсетях о тренере - Федотове после той игры.
          ViktorVolchok07
          ViktorVolchok07
          вчера в 17:46
            adekvat
            adekvat
            вчера в 17:20
            Федотов: Салихова базарит как свинарка. Органично для Спартака.
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            вчера в 17:07
            ZIBO rockZIBO rock 10 / 400
            Правдоискатель, а тебе не хочется пересмотреть момент с боле жестким действием Соболева в первом тайме. Даже седой патриот КБ Ловчев сразу сказал. что это чистая красная Соболеву. В этом эпизоде Карасев не дал красную Ермакову именно потому, что он в таком же эпизоде не дал красную Соболеву. Так что сними КБ очки, если можешь
            Константин Белых
            Константин Белых ответ 25процентный клоун (раскрыть)
            вчера в 16:46
            Судя по комментам конебомжей о Зареме -большая часть на нее наяривает)))
            nikoladolgov
            nikoladolgov
            вчера в 16:37
            Бывшая экскортница бывшего владельца пытается шутить ?
            Она где этого нахваталась ?
            В сауне ?
            33_DEIVID_55
            33_DEIVID_55
            вчера в 16:14
            Там все такие и на трибунах там тоже самое.
            sv_1969
            sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
            вчера в 16:05
            Я понял! Просто продолжил мысль
            Байкал-38.
            Байкал-38.
            вчера в 16:04
            Хабалка в своём репертуаре.
            Что самое интересное спартачи готовы Федотова со свету свести за его слова, а слова Заремы только приветствуют.
            Я не оправдываю Федотова, его это не красит, но как говориться "В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать".
            Спартак в этом преуспел больше всех и прежде всего это не красит самих спартаковцев.
            Собственно лично я нечто похожего и ожидал.
            Ангел неБесГрешен
            Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
            вчера в 15:47
            Дак и я о том же толкую.
            Ладно была подругой владельца клуба- с натяжкой можно было вякать. Но не сейчас явно...
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            вчера в 15:21
            Армейцы повылазили конюха защищать))
            bashnat013
            bashnat013
            вчера в 15:13
            Черчесов вон за баранами ухаживал недавно и ничего,
            bashnat013
            bashnat013
            вчера в 15:12
            Как вообще можно разговаривать когда что то прыгает
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            вчера в 15:02
            Ты сама кто?
            Где тебя нашёл Федун?
            Гость
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