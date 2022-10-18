В РПЛ – очередной скандал. Федотов назвал Абаскаля клоуном и может получить дисквалификацию

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вчера, 21:55

Вопросы есть и по судейству.

Клубы Премьер-лиги продолжают сетовать на судейство – теперь вероятно пострадал «Ростов». Целых пять эпизодов из их матча против «Урала» рассмотрит Экспертно-судейская комиссия. И на этот раз включаться в работу потребуется не только ей, но и Контрольно-дисциплинарному комитету. Хотя на этот раз есть и относительно уважительная причина – предельно жаркое московское дерби ЦСКА со «Спартаком».

Абаскаль скакал, Федотов не сдержал эмоций

Дополнительный градус воскресному матчу придавали выходки главного тренера «Спартака» и слова наставника «армейцев». Сразу после завершения первого тайма встречи испанский специалист, активно жестикулируя, направился в сторону Федотова. Его успели оттеснить от штаба красно-синих до прямого столкновения, но у входа в подтрибунное помещение образовалось скопление людей.

Уже после финального свистка Абаскаль объяснил, что сказал наставнику соперника одну фразу – «Fair play», намекая на эпизод с Романом Зобниным (о нем ниже). Владимир, комментируя мини-потасовку заявил, что «рядом что-то прыгало».

Трактовку произошедшего дал директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо:

Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.

Но вот сегодня появилось видео, в котором реакция тренера «армейцев» выглядит намного менее демократичной:

«Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун», - кричал он после того, как Гильермо начали уводить в подтрибунку.

Без внимания КДК РФС инцидент не остался – сообщается, что его рассмотрят на ближайшем заседании, а Владимиру за такое поведение грозит штраф или дисквалификация.

Красно-белые говорят о фэйр-плей

С этим негласным правилом связано большинство споров вокруг дерби. Еще бы – с ним связан первый гол «армейцев». Милан Гайич отобрал мяч и забросил на Чалова, а тот прошил Селихова. Хавбек красно-белых после матча объяснил, почему так легко упустил серба:

Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх — фейр-плей. Понятно, что это дерби, но в моем понятии человеческие отношения должны быть на первом месте, несмотря на то, какая игра, финал Лиги чемпионов, может быть… К сожалению, правый защитник ЦСКА поступил иначе. Ну, бог ему судья.

Хотя остаются вопросы – руки Роман поднял уже после потери, к тому же он мог просто выбить мяч за пределы поля. Сторона ЦСКА говорит как раз об этих нюансах:

Честная игра? И в чем же он заключается? У них не удалили двух футболистов? Или даже трех? Двумя ногами въехали в Карраскаля, очень агрессивный эпизод. Хорхе остался на газоне. «Спартак» подхватил мяч. И потом благополучно его потерял. Он его потерял, а потом поступил по-человечески. Он отпустил мяч и типа поднял руки. Что мешало «Спартаку» и Зобнину самому отправить мяч в аут?

«Ростов» просит ЭСК разобраться с судейством

Южане раздосадованы минувшим туром не только из-за поражения от «Урала». Еще одним предметом для спора стали судейские решения – «Ростов» насчитал 10 ошибок в работе главного арбитра Евгения Турбина. Здесь и потенциальная игра рукой Бевеева, и толчок в спину, и попадание рукой в лицо, и два неназначенных пенальти.

Эпизоды ростовчане просят рассмотреть на ближайшем заседании Экспертно-судейской комиссии. Обращение к председателю ЭСК Павлу Каманцеву опубликовали на официальном сайте.

Комиссия приняла на рассмотрение 4 из них:

«Комиссия рассмотрит решения рефери не назначать пенальти в ворота „Урала“ на 10‑й и 57‑й минутах, засчитать гол в ворота „Ростова“ на 17‑й минуте, а также не удалять Ибраима Сиссе и Мингияна Бевеева на 63-й минуте», — говорится в сообщении службы коммуникаций.

Потенциально это самый богатый на судейские ошибки матч – сродни работе Матюнина на игре между «Химками» и «Крыльями» в прошлом» сезоне.

«Спартак» тоже углядел ошибки арбитра

Уж кому-кому, а красно-белым об этом говорить применительно к встрече с ЦСКА не стоит – достаточно много спорных эпизодов трактовались в пользу них.

Но москвичи оперативно отправили в ЭСК письмо с просьбой разобрать несколько эпизодов минувшего дерби. Прежде всего хотят услышать о том, должен ли был Карасев назначить пенальти в ворота ЦСКА на 29-й минуте встречи – Зайнутдинов держал Соболева руками, пока тот не упал на газон. Вопросы у «Спартака» также есть к решению не удалять Мойзеса на 43-й минуте и Виллиана Рошу – на 61-й и 68-й. на исходе основного времени, по мнению клуба, Карасеву следовало дать прямую красную полузащитнику красно-синих Никите Ермакову.

«Армейцы» вполне могли и сами запросить у ЭСК рассмотрение нескольких моментов: когда Промес ударил по ногам Виллиану Роше на 5-й минуте (причем оба не были включены в игру с мячом – не игровое единоборство) или когда Пруцев шипами попал в ногу Хорхе Карраскалю на 16-й минуте.