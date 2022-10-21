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Сергеев: «Победили, но хотели сделать это крупно»

сегодня, 00:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил победу своей команды в матче Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

Победили, но хотели сделать это крупно, потому что понимали ответственность, плюс уступили «Крыльям» на выезде 0:2. Остались на третьем месте по дополнительным показателям. Обидно, что пропустили. Но поздравляю всех с победой.

Уверенность в победе была, но и опасались тоже. В футболе всякое бывает. Они забили, потом создали еще моментики, тот же штрафной, опасный удар в концовке. Мы, со своей стороны, тоже не забили в концовке. Обидно, что пропустили. Хотелось выигрывать с разницей в два-три мяча.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 09:22
Чуть вничью не сыграли, громильщики )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:09
Радуйтесь и такому счёту!
Nottrow
Nottrow
сегодня в 08:30
Бакаевых гнать нужно вон из команды.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:55
Хоть так то и то какая никакая, а победа.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 07:22
Смотри на них()))
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 07:15
Одного хотения мало, надо его делом подтверждать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:58
И так сойдёт.
mh7tg98q8fsw
mh7tg98q8fsw
сегодня в 06:54
Семак, к тебе много вопросов
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 06:43
Есть же СерОжа!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:40
Третье место не упустите...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:22
Тренера надо хорошего, с таким составом ...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:36
Могли и проиграть
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:27
Крупно ,не получилось.
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