Сергеев: «Победили, но хотели сделать это крупно»

Нападающий «Зенита» оценил победу своей команды в матче Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

Победили, но хотели сделать это крупно, потому что понимали ответственность, плюс уступили «Крыльям» на выезде 0:2. Остались на третьем месте по дополнительным показателям. Обидно, что пропустили. Но поздравляю всех с победой.

Уверенность в победе была, но и опасались тоже. В футболе всякое бывает. Они забили, потом создали еще моментики, тот же штрафной, опасный удар в концовке. Мы, со своей стороны, тоже не забили в концовке. Обидно, что пропустили. Хотелось выигрывать с разницей в два-три мяча.