Иванов: «Считаю, что потасовку спровоцировал главный судья»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в конце матча Кубка России против «Сочи» (3:2) конфликт между командами возник по вине главного арбитра встречи.

Претензии к судейству есть, конечно, мы меньше играли в футбол, были свистки. Я думаю, что у другой команды тоже есть претензии к судейству. Не надо думать, что судья — главный на поле, он должен помогать ребятам совершить действие, а он себя считает главным, там и тут свистит. Такой футбол неинтересно смотреть, когда судья много вмешивается в игру.

Что касается потасовки в конце матча, я считаю, что ее спровоцировал главный судья. Там был удар в лицо, нам показал желтую карточку ни за что.