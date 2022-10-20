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Иванов: «Считаю, что потасовку спровоцировал главный судья»

вчера, 23:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в конце матча Кубка России против «Сочи» (3:2) конфликт между командами возник по вине главного арбитра встречи.

Претензии к судейству есть, конечно, мы меньше играли в футбол, были свистки. Я думаю, что у другой команды тоже есть претензии к судейству. Не надо думать, что судья — главный на поле, он должен помогать ребятам совершить действие, а он себя считает главным, там и тут свистит. Такой футбол неинтересно смотреть, когда судья много вмешивается в игру.

Что касается потасовки в конце матча, я считаю, что ее спровоцировал главный судья. Там был удар в лицо, нам показал желтую карточку ни за что.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:23
Гриша всегда чётко разбирает ситуацию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:06
Ну вот,опять судья виноват!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:57
КДК разберётся и всех накажет.
Gahi
Gahi ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 06:50
Совершенно верно что ...там чёткие пацаны... Сидят с чётками в руках и предъявляют, чтобы им обосновали свои движения арбитры.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:47
В футболе всякое бывает.
112910415
112910415
сегодня в 05:13
кто нынче без греха ...
fdk9q8jd5eu2
fdk9q8jd5eu2
сегодня в 04:57
Пахан Гриха назначил виновного
Vladimir808
Vladimir808 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:59
К бабке не ходи…)))
Чётко!)
Futurista
Futurista
вчера в 23:37
КДК чётко разберётся...там чёткие пацаны...
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