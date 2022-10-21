Соколов: «Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках»

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов подвел итоги матча своей команды против «Зенита» в Кубке России (1:2).
Сложная игра была. В первом тайме многое не получалось. Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках. В первом и во втором тайме пропустили и нужно было отыгрываться. Где-то «Зенит» отдавал мяч, и мы пытались контролировать игру. Хорошо, что забили. Хотели забить второй, но не получилось дожать.
Сложно сказать, почему не получилось в контратакующей игре. Где-то спешили, где-то были ошибки детские. Наверное, с этим было связано. Нужно было больше навала. Где-то не хватило удачи, чтобы мяч отскочил как-то, добить и пробить остро.
Все трындецы рано или поздно заканчиваются. Главное - не закончиться раньше трындеца....:)))... я даже сделал скрин для истории...
Нео вбегает в Зал Совета и орет:
- Какая сЦука распаковала архивную копию агента Смита?.....:)))
Все трындецы рано или поздно заканчиваются. Главное - не закончиться раньше трындеца....:)))... я даже сделал скрин для истории...
Нео вбегает в Зал Совета и орет:
- Какая сЦука распаковала архивную копию агента Смита?.....:)))
Главное дома обыграли.
Главное дома обыграли.
Это так же как не Барселона решает, а соперник рассчитывает им мяч отдавать.
Это так же как не Барселона решает, а соперник рассчитывает им мяч отдавать.
. Картина 🖼,
- трусливый кролик возле пасти голодного льва !)
. Картина 🖼,
- трусливый кролик возле пасти голодного льва !)