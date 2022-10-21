Соколов: «Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках»

Полузащитник «Крыльев Советов» подвел итоги матча своей команды против «Зенита» в Кубке России (1:2).

Сложная игра была. В первом тайме многое не получалось. Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках. В первом и во втором тайме пропустили и нужно было отыгрываться. Где-то «Зенит» отдавал мяч, и мы пытались контролировать игру. Хорошо, что забили. Хотели забить второй, но не получилось дожать.

Сложно сказать, почему не получилось в контратакующей игре. Где-то спешили, где-то были ошибки детские. Наверное, с этим было связано. Нужно было больше навала. Где-то не хватило удачи, чтобы мяч отскочил как-то, добить и пробить остро.