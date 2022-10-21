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Соколов: «Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках»

сегодня, 00:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов подвел итоги матча своей команды против «Зенита» в Кубке России (1:2).

Сложная игра была. В первом тайме многое не получалось. Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках. В первом и во втором тайме пропустили и нужно было отыгрываться. Где-то «Зенит» отдавал мяч, и мы пытались контролировать игру. Хорошо, что забили. Хотели забить второй, но не получилось дожать.

Сложно сказать, почему не получилось в контратакующей игре. Где-то спешили, где-то были ошибки детские. Наверное, с этим было связано. Нужно было больше навала. Где-то не хватило удачи, чтобы мяч отскочил как-то, добить и пробить остро.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 08:31, ред.
Добра Вам!

Все трындецы рано или поздно заканчиваются. Главное - не закончиться раньше трындеца....:)))... я даже сделал скрин для истории...

Нео вбегает в Зал Совета и орет:
- Какая сЦука распаковала архивную копию агента Смита?.....:)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:18
Это ерунда !
Главное дома обыграли.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:16
До конца не рассчитали
shlomo
shlomo
сегодня в 08:07
В Питере всем сложно играть...
b7ggu6j4429p
b7ggu6j4429p
сегодня в 07:07
Просто не хватило мастерства...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:01
Это просто слова
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:57
Ни о чем
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:37
Жаль но матч сдали
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:19
Про отдать мяч конечно сильно сказали.
Это так же как не Барселона решает, а соперник рассчитывает им мяч отдавать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:56
У каждого плута свои расчёты...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:46
В шахматы играйте тогда срастётся).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:42
Первый тайм вообще провальный
. Картина 🖼,
- трусливый кролик возле пасти голодного льва !)
235yj2qagdrv
235yj2qagdrv
сегодня в 02:28
Не вышел хитрый план
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:08
Ну не срослось
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:57
Увы стратегия не сработала!
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