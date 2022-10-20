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Семак прокомментировал обратную замену Мостового

вчера, 23:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал обратную замену Андрея Мостового во время матча Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

Он хотел спросить, почему его заменили. Думаю, такие вещи можно и нужно решать в раздевалке после матча. Что касается замены, нужно было дать чуть меньше игрового времени для Вани Сергеева. Надо было усилить атаку, поскольку хотели забить еще. У нас были два игрока — Мантуан и Бакаев — это те футболисты, которые могут обострить и забить. По сути, была дилемма: или заменить Малкома, но он смотрелся достаточно неплохо по матчу, обострял, или Андрея, который вышел не так уверенно, как мы этого хотели. Чтобы сохранить наш атакующий потенциал и поставить игроков на их родные позиции, мы заменили Андрея, и в атаку отправился Малком.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 09:23
А вот и расцветают конфликты между игроками и Семаком.
Дзюба, Оздоев и Ракицкий уже ушли после этого. На очереди Мостовой, Клаудиньо, Вендел и кто-то еще. Да и Бакаев еще свой характер не показал ))
YVG
YVG
сегодня в 08:58
Бакаевым усилить команду никак невозможно, это игрок уровня второй лиги, верните откуда взяли.
Tostao
Tostao
сегодня в 08:18
Семак ошибся с заменой, а виноват Мостовой.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:09
Современные футболисты такие обидчивые, кисейные барышни.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:56
Лучше бы вообще не выпускали.
w87h9guvywh4
w87h9guvywh4
сегодня в 05:41
Потому что облажался
memphis
memphis
сегодня в 04:51
Просто он не бразилец
Gahi
Gahi
сегодня в 04:23
Одним словам Ваньку на поле валяли, не играли а по полю гуляли, как можно с таким отношением много забить?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:10
Рабочий момент.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:59
В Газпроме все воруюют !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:43
Так Иногда случается...
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