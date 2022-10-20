Семак прокомментировал обратную замену Мостового

Главный тренер «Зенита» прокомментировал обратную замену во время матча Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

Он хотел спросить, почему его заменили. Думаю, такие вещи можно и нужно решать в раздевалке после матча. Что касается замены, нужно было дать чуть меньше игрового времени для Вани Сергеева. Надо было усилить атаку, поскольку хотели забить еще. У нас были два игрока — Мантуан и Бакаев — это те футболисты, которые могут обострить и забить. По сути, была дилемма: или заменить Малкома, но он смотрелся достаточно неплохо по матчу, обострял, или Андрея, который вышел не так уверенно, как мы этого хотели. Чтобы сохранить наш атакующий потенциал и поставить игроков на их родные позиции, мы заменили Андрея, и в атаку отправился Малком.