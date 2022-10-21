«Адана»: «Даже ногу Дзюбы не окупишь, если продашь 100 000 футболок за год»

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак упомянул Артема Дзюбу, размышляя о желании повысить цены на билеты.
Я повышу цены. Как нам еще выживать? Мы не выживем, продавая билеты за 5 или 10 лир. Люди покупают поддельные футболки — это тоже проблема.
Даже правую ногу Дзюбы не окупишь, если продашь 100 тысяч футболок за год.
Можно продавать вместо футболок видеоклипы, где Дзюба яростно дp.чит
Думаю Адана Демирспор на этом неплохо заработает
Можно продавать вместо футболок видеоклипы, где Дзюба яростно дp.чит
Думаю Адана Демирспор на этом неплохо заработает
Тут два варианта:
Первый вариант - он купил Дзюбу, но не рассчитал бюджет и сейчас приходится повышать цены на билеты.
Второй вариант - он решил повысить цены и для этого купил Дзюбу, что бы обосновать повышение цен на билеты.
В любом случае президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак выглядит глупо.
Тут два варианта:
Первый вариант - он купил Дзюбу, но не рассчитал бюджет и сейчас приходится повышать цены на билеты.
Второй вариант - он решил повысить цены и для этого купил Дзюбу, что бы обосновать повышение цен на билеты.
В любом случае президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак выглядит глупо.