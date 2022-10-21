«Адана»: «Даже ногу Дзюбы не окупишь, если продашь 100 000 футболок за год»

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак упомянул , размышляя о желании повысить цены на билеты.

Я повышу цены. Как нам еще выживать? Мы не выживем, продавая билеты за 5 или 10 лир. Люди покупают поддельные футболки — это тоже проблема.

Даже правую ногу Дзюбы не окупишь, если продашь 100 тысяч футболок за год.