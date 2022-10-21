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«Адана»: «Даже ногу Дзюбы не окупишь, если продашь 100 000 футболок за год»

вчера, 14:47

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак упомянул Артема Дзюбу, размышляя о желании повысить цены на билеты.

Я повышу цены. Как нам еще выживать? Мы не выживем, продавая билеты за 5 или 10 лир. Люди покупают поддельные футболки — это тоже проблема.

Даже правую ногу Дзюбы не окупишь, если продашь 100 тысяч футболок за год.

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 21:29
Думал, что в придачу к Дзюбе султан получит Орзул)) Но она не поехала к Артемке, и всеми своими шалостями занимаются удалённо по вебке
memphis
memphis
вчера в 21:14
Дзюбу продают по частям... Ладно хоть не в секс рабство
Сп62
Сп62
вчера в 20:11
А без ноги даже в Уфу не возьмут.
112910415
112910415
вчера в 17:21
а продать эту ногу не пытались ?
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:21
Зато у Артема рабочие руки, мозолистые
Можно продавать вместо футболок видеоклипы, где Дзюба яростно дp.чит
Думаю Адана Демирспор на этом неплохо заработает
Alesha_Ugansky
Alesha_Ugansky
вчера в 16:01
Так и думал, что его на органы брали 😏
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:50
И к чему он это сказал?
Тут два варианта:
Первый вариант - он купил Дзюбу, но не рассчитал бюджет и сейчас приходится повышать цены на билеты.
Второй вариант - он решил повысить цены и для этого купил Дзюбу, что бы обосновать повышение цен на билеты.
В любом случае президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак выглядит глупо.
wsc8ztr4yj49
wsc8ztr4yj49
вчера в 15:37
Похоже Рукаку решили расчленить и съесть, чтобы хоть какую-то пользу с него извлечь
cf2nkyxwx2vg
cf2nkyxwx2vg
вчера в 15:27
Там как-то не нога раньше фигурировала...про ногу скорее к панину
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:26
А когда подписывали с ним контракт, тяжело было думать !??)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:26
Заставьте его видео снимать))
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:05
Зачем нам это знать
nik9373
nik9373
вчера в 14:59
Смешно.
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