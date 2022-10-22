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Кассано: «В современный футбол Роналду не вписывается»

вчера, 23:20

Экс-футболист сборной Италии Антонио Кассано в негативном ключе отозвался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Надо уважать себя и иметь достоинство, чтобы сказать: «Хватит». Его агент и его окружение позиционируют Роналду как лучшего, но они не могут признать, что он уже несколько лет не соответствует такому уровню. Он продолжит забивать разнообразные голы, но, если говорить о перемещении по полю, он уже не очень хорошо справляется.

Прошлым летом ему стоило сказать себе: «Хорошо, я еду в „Спортинг“, выступаю на чемпионате мира и прощаюсь». Вместо этого он создает трудности «Манчестер Юнайтед», с этой командой он творил историю.

А после всего он еще и показывает свой нрав – так себя вести мог бы я! За ним следит весь мир, а он творит такое. Ему пора ехать в Америку, Китай, Дубай. В современный футбол он не вписывается. Уже почти ничего не осталось от его атлетизма. Ему нужно поднять руку и сказать «довольно». Я был бы рад такому решению с его стороны.

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Все комментарии
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 11:29
Прыщавый итальяшка всю жизнь завидовал Рону, так что такие его высказывания это не новость.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:24
Геи вообще ранимые и обидчивые люди, а если ещё и нарциссы, то всё пиши пропало.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:53
Рон может вписаться в любой футбол,современный и не очень!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:51
Да пёс с ним...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:32
Здесь не согласен, физики у Рона хватит, другое дело что он капризная звезда
Futurista
Futurista
вчера в 23:29
Да вписывается он вписывается...только немного не успевает...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:24
Ещё один фанат Рона объявился . Специалист по современному футболу.
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