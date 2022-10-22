Кассано: «В современный футбол Роналду не вписывается»

Экс-футболист сборной Италии в негативном ключе отозвался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Надо уважать себя и иметь достоинство, чтобы сказать: «Хватит». Его агент и его окружение позиционируют Роналду как лучшего, но они не могут признать, что он уже несколько лет не соответствует такому уровню. Он продолжит забивать разнообразные голы, но, если говорить о перемещении по полю, он уже не очень хорошо справляется.

Прошлым летом ему стоило сказать себе: «Хорошо, я еду в „Спортинг“, выступаю на чемпионате мира и прощаюсь». Вместо этого он создает трудности «Манчестер Юнайтед», с этой командой он творил историю.

А после всего он еще и показывает свой нрав – так себя вести мог бы я! За ним следит весь мир, а он творит такое. Ему пора ехать в Америку, Китай, Дубай. В современный футбол он не вписывается. Уже почти ничего не осталось от его атлетизма. Ему нужно поднять руку и сказать «довольно». Я был бы рад такому решению с его стороны.