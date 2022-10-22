Роберт Грин: «Роналду сжёг все мосты»

Экс-голкипер сборной Англии считает, что путь нападающего в «Манчестер Юнайтед» близок к завершению.

Не думаю, что Роналду еще сыграет за «Манчестер Юнайтед». И для тен Хага это неплохо.

Не стоит исключать вариант, при котором Роналду будет нужен команде, но до чемпионата мира осталось лишь несколько недель, а после него до открытия зимнего трансферного окна останется неделя.