Роберт Грин: «Роналду сжёг все мосты»

Экс-голкипер сборной Англии Роберт Грин считает, что путь нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» близок к завершению.
Не думаю, что Роналду еще сыграет за «Манчестер Юнайтед». И для тен Хага это неплохо.
Не стоит исключать вариант, при котором Роналду будет нужен команде, но до чемпионата мира осталось лишь несколько недель, а после него до открытия зимнего трансферного окна останется неделя.
Благодарим за все, теперь ему дорога в МЛС. Стороны расстанутся некрасиво, но тен Хаг этого ждал. Роналду сжег все мосты.
Всё разложил по факту, без воды
Всё разложил по факту, без воды
P.S. его тепловая карта в этом сезоне
P.S. его тепловая карта в этом сезоне