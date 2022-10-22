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Роберт Грин: «Роналду сжёг все мосты»

вчера, 20:27

Экс-голкипер сборной Англии Роберт Грин считает, что путь нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» близок к завершению.

Не думаю, что Роналду еще сыграет за «Манчестер Юнайтед». И для тен Хага это неплохо.

Не стоит исключать вариант, при котором Роналду будет нужен команде, но до чемпионата мира осталось лишь несколько недель, а после него до открытия зимнего трансферного окна останется неделя.

Благодарим за все, теперь ему дорога в МЛС. Стороны расстанутся некрасиво, но тен Хаг этого ждал. Роналду сжег все мосты.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:37
Поэтому и говорят: "авторитет зарабатывается годами, а теряется в 1 день".
monah-10
monah-10
сегодня в 02:26
А где его большое интервью, о том что я скажу через пару недель, что-то и за базар не ответил.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:53
Большую ошибку он допустил, перейдя в Манчестер Юнайтед. Он феерил бы в Манчестер Сити.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:07
Этот трансфер изначально был ошибкой.
Брулин
Брулин
вчера в 20:56
При неоспоримом величии , крайне токсичный персонаж.
Бoрат
Бoрат ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:52
Ну а что ты хотел от этой престарелой истерики?
Бoрат
Бoрат ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:51
Адекватный комментарий
Всё разложил по факту, без воды
Илья85
Илья85 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:50
Конечно ,МЮ мог его просто отпустить ,тогда да,он бы ушёл . Но даже при этом ,во ркрвых,кто бы удовлетворил его аппетит по зп,ао вторых,зачем МЮ его бесплатно отпускать ?
Elliada
Elliada ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 20:38
Типичная отмазка поклонников балласта. Он хотел уйти, но его не отпустили. А когда спрашиваешь их какой клуб изъявил желание приобрести балласта, сразу молчание в ответ. Никому он не нужен
Илья85
Илья85 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:35
А были реальные предложения ?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:32
Сам хотел уйти, это его проблема, что остался никому не нужен из тех кто играет в ЛЧ, к Саудитам не захотел переходить, пропустил предсезонку, получи и распишись, демарши начал устраивать, раз простили второй убрали из заявки, все ключевые матчи выиграны без его участия.
P.S. его тепловая карта в этом сезоне
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:30
Так он ещё летом хотел уйти, смысл было его держать в команде, если он не хотел оставаться в этом клубе...
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