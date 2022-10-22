Гальтье: «Люди приходят на стадион, чтобы увидеть игру Месси»

Главный тренер ПСЖ после победы в матче чемпионата Франции против «Аяччо» (3:0) подчеркнул важность нападающего парижан .

Такие матчи всегда непросты. «Аяччо» смог оказывать на нас давление в течение 25 минут. Когда это прекратилось, мы смогли улучшить свой показатель владения мячом. Это позволило нам создать несколько интересных моментов, первый гол относится к этой категории. Футболисты показали достойный уровень игры.

Во втором тайме темп игры снизился, мы контролировали ход встречи. У нас были моменты, которые мы не смогли реализовать. Это дало «Аяччо» надежду перед двумя нашими прекрасными голами, один из которых на счету Месси. Люди приходят на стадион, чтобы увидеть игру Лео — он лучший футболист всех времен. Ему нравится командная игра, его качества ему это позволяют. Он действует как альтруист, а его второй гол был просто бесподобен.