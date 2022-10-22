Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье: «Люди приходят на стадион, чтобы увидеть игру Месси»

вчера, 17:16
АяччоЛоготип футбольный клуб Аяччо0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье после победы в матче чемпионата Франции против «Аяччо» (3:0) подчеркнул важность нападающего парижан Лионеля Месси.

Такие матчи всегда непросты. «Аяччо» смог оказывать на нас давление в течение 25 минут. Когда это прекратилось, мы смогли улучшить свой показатель владения мячом. Это позволило нам создать несколько интересных моментов, первый гол относится к этой категории. Футболисты показали достойный уровень игры.

Во втором тайме темп игры снизился, мы контролировали ход встречи. У нас были моменты, которые мы не смогли реализовать. Это дало «Аяччо» надежду перед двумя нашими прекрасными голами, один из которых на счету Месси. Люди приходят на стадион, чтобы увидеть игру Лео — он лучший футболист всех времен. Ему нравится командная игра, его качества ему это позволяют. Он действует как альтруист, а его второй гол был просто бесподобен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Артета: «Моментов было достаточно, но реализовать их мы не смогли»
Сегодня, 22:18
Рой Кин: «В футболе много лицемеров, Роналду к ним не относится»
Сегодня, 17:44
Индзаги: «Команда не переставала верить в победу»
Сегодня, 09:41
Кассано: «В современный футбол Роналду не вписывается»
Вчера, 23:20
Иньеста: «Месси – лучший футболист из тех, которых я когда-либо встречал»
Вчера, 21:18
Роберт Грин: «Роналду сжёг все мосты»
Вчера, 20:27
Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 18:18
Люди приходят смотрю петь как побеждает их команда но болельщикам ПСЖ поьед в ЛЧ не видать
Elliada
Elliada
вчера в 17:24
Игра Месси прекрасна. Голы всего лишь вишенка на торте
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:17
Что есть, то есть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 