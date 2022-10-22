Бензема: «Мне нравится показывать свою технику и делать людей счастливыми»

Нападающий «Реала» и обладатель «Золотого мяча» поделился мнением об эмоциях, которые вызывает футбол.

Это причина, по которой я играю в футбол — я чувствую эмоции зрителей, хочу, чтобы они ощущали нечто особенное. Я хочу дарить им те искры, которые достаются моей семье. Я хочу, чтобы все болельщики, ради которых я играю, просто чувствовали... Это стоит того!

Люди способны воспринимать эмоции. Поэтому я и стараюсь им дать это, заставить их улыбаться при хорошем пасе или контроле мяча. Задать мячу направление, о котором никто не догадывается, зрители это оценят. Мне нравится показывать свою технику и делать людей счастливыми.