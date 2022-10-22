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Бензема: «Мне нравится показывать свою технику и делать людей счастливыми»

вчера, 18:16

Нападающий «Реала» и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема поделился мнением об эмоциях, которые вызывает футбол.

Это причина, по которой я играю в футбол — я чувствую эмоции зрителей, хочу, чтобы они ощущали нечто особенное. Я хочу дарить им те искры, которые достаются моей семье. Я хочу, чтобы все болельщики, ради которых я играю, просто чувствовали... Это стоит того!

Люди способны воспринимать эмоции. Поэтому я и стараюсь им дать это, заставить их улыбаться при хорошем пасе или контроле мяча. Задать мячу направление, о котором никто не догадывается, зрители это оценят. Мне нравится показывать свою технику и делать людей счастливыми.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:33
Как же нравится когда настолько искажают реальность постфактум)) Все эти годы он не просто так получал тонну критики. Где вы были, видящие "реальную" крутость Бензема все эти годы?? С чего не голосовали за него? Не ставили выше Роналду, Рамоса, Модрича, да даже Бейла который решал финалы ЛЧ. и в этот раз ЛЧ вытащил Родриго, Вини и неожиданно. В ЛаЛиге впервые в жизни раззабивался когда конкурентов не осталось от слова совсем. Вот сейчас Лева пришел и видим снайперскую конкуренцию. ЗМ без вопросов - о том и речь, других по просту не было в этом году.
протон
протон
вчера в 19:36
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 18:43
    Бензема никогда не был лучшим, просто так сошлись звёзды.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 18:24
    Давайте будем откровенны 5-7 лет назад никто даже в самых смелых мечтах не мог себе представить что Бензема выиграет ЗМ это даже смешно звучало, но уход Роналду дал ему возможность раскрыться в атаке лидером и он воспользовался этим на полную.
    Гость
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