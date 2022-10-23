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Сёмин высказался о возможной работе в «Локомотиве»

вчера, 17:24

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о слухах, согласно которым «красно-зеленые» намерены предложить специалисту должность в клубе.

Будет интересно, когда предложат. Значит, будем работать.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:27
Оставьте в покое пенсионера!
Землянин
Землянин
вчера в 23:10
Как бы не было поздно
ABir
ABir
вчера в 18:49
Советником Сёмин вполне сможет
112910415
112910415
вчера в 17:48
болельщики вдохновятся ...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 17:46
В клубе сказали, что пригласят Сёмина в клуб, Сёмин говорит, что согласен работать.
Ну и где же здесь слух?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:41
Хватит обсуждать эти слухи.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:38
Палыч с удовольствием вернётся в родной клуб и будет работать.
Какую должность ему предложат вот главный вопрос.
Уже понятно, что должность не будет тренерская, а вот не побоятся ли его ставить на большую руководящею должность тоже вопрос интересный. Ведь Палыч пойдёт работать не ради денег, а ради Локомотива и зная его нрав можно точно сказать он левых сделок и раздолбайства не допустит.
Возможно, что должность будет типа почётного президентства с правом голоса.
В любом случае ждём Палыча в Локо и надеемся, что команда воспрянет из пепла!
Гость
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