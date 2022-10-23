Сёмин высказался о возможной работе в «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о слухах, согласно которым «красно-зеленые» намерены предложить специалисту должность в клубе.
Будет интересно, когда предложат. Значит, будем работать.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о слухах, согласно которым «красно-зеленые» намерены предложить специалисту должность в клубе.
Будет интересно, когда предложат. Значит, будем работать.
Какую должность ему предложат вот главный вопрос.
Уже понятно, что должность не будет тренерская, а вот не побоятся ли его ставить на большую руководящею должность тоже вопрос интересный. Ведь Палыч пойдёт работать не ради денег, а ради Локомотива и зная его нрав можно точно сказать он левых сделок и раздолбайства не допустит.
Возможно, что должность будет типа почётного президентства с правом голоса.
В любом случае ждём Палыча в Локо и надеемся, что команда воспрянет из пепла!
Какую должность ему предложат вот главный вопрос.
Уже понятно, что должность не будет тренерская, а вот не побоятся ли его ставить на большую руководящею должность тоже вопрос интересный. Ведь Палыч пойдёт работать не ради денег, а ради Локомотива и зная его нрав можно точно сказать он левых сделок и раздолбайства не допустит.
Возможно, что должность будет типа почётного президентства с правом голоса.
В любом случае ждём Палыча в Локо и надеемся, что команда воспрянет из пепла!