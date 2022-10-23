Норманн: «Сможет ли „Динамо“ попасть в топ-3 РПЛ? Посмотрим»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над «Локомотивом».

Мне понравился матч, парни молодцы. На мой взгляд, команда здорово играла. Рад, что мы победили. Сможет ли «Динамо» попасть в топ-3 РПЛ ? Посмотрим. Если мы продолжим так играть, то по итогу сезона обязательно окажемся в тройке. Что касается моего возвращения, то это будет уже скоро. Жду момента, когда смогу помочь команде на поле.