Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Норманн: «Сможет ли „Динамо“ попасть в топ-3 РПЛ? Посмотрим»

вчера, 12:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал победу над «Локомотивом».

Мне понравился матч, парни молодцы. На мой взгляд, команда здорово играла. Рад, что мы победили. Сможет ли «Динамо» попасть в топ-3 РПЛ? Посмотрим. Если мы продолжим так играть, то по итогу сезона обязательно окажемся в тройке. Что касается моего возвращения, то это будет уже скоро. Жду момента, когда смогу помочь команде на поле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Р. Билялетдинов: «„Спартак“ сейчас в полном порядке»
Сегодня, 16:50
Новиков: «Зимой посмотрим, будут ли у Сычевого какие-то предложения»
Сегодня, 16:14
Орещук: «Семак — адекватный тренер»
Сегодня, 16:12
Камоцци: «У Абаскаля всё получается в „Спартаке“»
Сегодня, 16:09
Орещук: «„Спартак“ и „Локо“ не смогут гарантировать Пиняеву игровое время»
Сегодня, 14:39
Новиков: «ЦСКА начал терять очки, это проблема»
Сегодня, 14:13
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:02
в случае хорошей игры ... ну, как с Локо ...-безусловно, сможет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:08
Третье место вполне реально.
Capral
Capral
вчера в 14:04, ред.
Честно сказать, с нетерпением ждал я прихода Норманна в ДИНАМО.

Но вот без него игра команды мне нравится больше. Как-то неубедительно парень сыграл несколько игр. Или, возможно, надо больше времени на акклиматизацию.

В любом случае, игроки уровня Норманна лишними не бывают!

Скорейшего выздоравления и возвращения в строй!!!
3nxf3sjnth9j
3nxf3sjnth9j
вчера в 13:41
Не попадет и в топ-5
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:58
КУда-нибудь попадёт,у нас много есть куда вляпаться.
Бoрат
Бoрат
вчера в 12:38
Да в топ-3 может залететь добрая половина команд РПЛ
Определенность есть только с первым местом, которое могучий Зенит точно никому не отдаст
lotsman
lotsman
вчера в 12:28
Одна удачная игра и уже о чемпионстве заговорили.))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:22
Сможет ли сам Норманн начать играть в нормальный футбол?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 