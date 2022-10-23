Аршавин: «Бакаев хотел остаться в „Спартаке“, но у него не получилось»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру футболиста «сине-бело-голубых» Зелимхана Бакаева.
Насколько я знаю, он хотел остаться в «Спартаке», но у него не получилось. Перешел в самый сильный клуб России, и для него это все равно хорошо. Он должен доказывать, что способен играть за «Зенит» как он умеет.
С Мостовым так же было. Он два года терпел и выходил на замены, а в этом году больше играет. Слишком мало прошло времени, чтобы делать какие-то выводы.
Почему в итоге Бакаев не играет? Потому что там играет Малком. А с другой стороны играет Клаудиньо. Эти игроки объективно сильнее, чем Бака. Просто Баке нужно лучше себя проявлять, когда он выходит на поле.
видит Бака-бак в Неве,
сунул Бака в Невку ср...попу,
скорбно зашагал к Москве.
Там есть "Химки" и "Торпедо",
но лишь только до обеда...
видит Бака-бак в Неве,
сунул Бака в Невку ср...попу,
скорбно зашагал к Москве.
Там есть "Химки" и "Торпедо",
но лишь только до обеда...