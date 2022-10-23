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Аршавин: «Бакаев хотел остаться в „Спартаке“, но у него не получилось»

вчера, 10:53

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру футболиста «сине-бело-голубых» Зелимхана Бакаева.

Насколько я знаю, он хотел остаться в «Спартаке», но у него не получилось. Перешел в самый сильный клуб России, и для него это все равно хорошо. Он должен доказывать, что способен играть за «Зенит» как он умеет.

С Мостовым так же было. Он два года терпел и выходил на замены, а в этом году больше играет. Слишком мало прошло времени, чтобы делать какие-то выводы.

Почему в итоге Бакаев не играет? Потому что там играет Малком. А с другой стороны играет Клаудиньо. Эти игроки объективно сильнее, чем Бака. Просто Баке нужно лучше себя проявлять, когда он выходит на поле.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:28
Давно говорил, что Зенит убийца талантов.....
морозз
морозз
вчера в 16:55
Бакаев сделал в своей карьере огромную ошибку! Как бы с одной стороны он в лучшем клубе России с огромной зарплатой, а вот с другой стороны минимум игровой практики и вечная лавка! В Спартаке он играл в основе был одним из лидеров, стал молодой звездой клуба и что? Молодёжь заточена на бабло, клубный патриотизм явно отсутствует… отсюда и вот такие переходы, могущие поставить крест на карьере!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:26, ред.
Нужно время...
Дзюба тоже в 26 в футбол пришёл...долго переучивался...даже в аренды ездил...на курсы повышения квалификации....
После чего спокойно взял 10 титулов с гегемоном .....
ABir
ABir
вчера в 15:18
Если бы очень хотел остаться в Спартаке, пошёл бы на уступки
Кип
Кип
вчера в 15:03
в борьбе за кубок Бака за уши притащил Спартак в финал но ему в финале сыграть не дали это раз и второе он просил то что ему обещали и не более
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:42
Пока есть бразильцы сложно будет
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 13:13
    112910415
    112910415
    вчера в 13:10
    он хотел побольше денег ...
    счастлив, наверное ! )
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 12:57
    Если не получится в Зените, Зелимхану можно попробовать себя в поп-мма
    Там одни кавказцы и таджики, он себя будет чувствовать, как рыба в воде
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:47
    Коротко о ситуации с Бакаевым в Зените...

    Izmar
    Izmar
    вчера в 12:45
    Бакаев игрок уровня ФНЛ.
    prizrak-60
    prizrak-60
    вчера в 12:03
    Бакаев игрок рьяный,спору нет,но очень средний,потому Спартаку и не нужен стал,шансов ему много давали,да не коня корм.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 12:02
    Зарплату он большую хотел.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:02
    Бакаев сам не знает чего хочет!
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 11:57
    )
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:46
    Вышел Бака из "СпартАка",
    видит Бака-бак в Неве,
    сунул Бака в Невку ср...попу,
    скорбно зашагал к Москве.

    Там есть "Химки" и "Торпедо",
    но лишь только до обеда...
    rqbfk7vc8ak8
    rqbfk7vc8ak8
    вчера в 11:33
    У него завышенная самооценка.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 11:28
    Бакаев слабый игрок
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 11:02
    Здравствуйте. Меры были приняты.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:01
    Пора бы уже искать себе новый клуб.
    Гость
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