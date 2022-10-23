Каррера: «Удивлён, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ»

Экс-наставник «Спартака» прокомментировал отсутствие нападающего красно-белых в расширенном составе сборной Нидерландов на ЧМ -22.

Конечно, я удивлен, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ -2022. Мне кажется, это не совсем справедливо. Думаю, невызов Промеса в сборную может быть связан с тем, что Квинси играет в России. На мой взгляд, здесь точно нет объективной футбольной причины, потому что он с самого начала сезона демонстрирует отличную игру.