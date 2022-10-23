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Каррера: «Удивлён, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ»

вчера, 12:49

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отсутствие нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенном составе сборной Нидерландов на ЧМ-22.

Конечно, я удивлен, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Мне кажется, это не совсем справедливо. Думаю, невызов Промеса в сборную может быть связан с тем, что Квинси играет в России. На мой взгляд, здесь точно нет объективной футбольной причины, потому что он с самого начала сезона демонстрирует отличную игру.

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Все комментарии
Насмешник
Насмешник
сегодня в 09:53
Да он сам в сборную не едет, сидеть не хочет.
drixor
drixor
вчера в 17:25
этого уголовника тут же повяжут....
и по делом!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:43, ред.
вчера в 16:53
Каррера : "Я не понимаю, почему Промес не попал состав сборной Нидерландов на чемпионат мира! Это же позор! Промес великолепно играет сейчас."

сегодня, 12:49
Каррера : "Конечно, я удивлен, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Мне кажется, это не совсем справедливо."


.....Массимо теперь ежедневно...до ЧМ удивляться будет...????

Ему то какие коврижки от Квинси в сборной ???
Или он выполняет секретное задание голландской полиции...и всеми правдами-неправдами пытается выманить игрока за пределы РФ...))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:47
Карраскаля точно в сборную не позовут
Константин Ильичев
Константин Ильичев
вчера в 13:55
Не пойму чему тут вообще удивляться Стоит ему в Голландии вообще появиться сразу в СИЗО загремит Даже если бы его и пригласили то на вряд ли бы он в сборную поехал Из России ему вообще по моему уезжать нельзя А ещё лучше и гражданство наше получить что бы не выдали европолисменам
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:40
Играет он в России
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:36
Он же в тюрьму ненадо ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:35
Макаронник всё время чему то удивляется.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 13:09
А то, что он там по уголовной статье идёт, тебя не смущает?
jz63vwxke4cy
jz63vwxke4cy
вчера в 13:05
ничего удивительного, да и в сборной он не в старте...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:58
Джулико-бандитто не берём! Тем более,снюхавшихся(не по части наркоты,как принято в Нидерляндии) с "экзистенциональной угрозой западной цивилизации"-Россией.
Бoрат
Бoрат
вчера в 12:55
На Свинси заведено уголовное дело в Европе
Может дело в этом?
Futurista
Futurista
вчера в 12:51
Не знал, что Каррера переехал жить на Луну)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:50
Нет ему там доверия
Гость
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