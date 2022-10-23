Каррера: «Удивлён, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отсутствие нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенном составе сборной Нидерландов на ЧМ-22.
Конечно, я удивлен, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Мне кажется, это не совсем справедливо. Думаю, невызов Промеса в сборную может быть связан с тем, что Квинси играет в России. На мой взгляд, здесь точно нет объективной футбольной причины, потому что он с самого начала сезона демонстрирует отличную игру.
и по делом!
и по делом!
Каррера : "Я не понимаю, почему Промес не попал состав сборной Нидерландов на чемпионат мира! Это же позор! Промес великолепно играет сейчас."
сегодня, 12:49
Каррера : "Конечно, я удивлен, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Мне кажется, это не совсем справедливо."
.....Массимо теперь ежедневно...до ЧМ удивляться будет...????
Ему то какие коврижки от Квинси в сборной ???
Или он выполняет секретное задание голландской полиции...и всеми правдами-неправдами пытается выманить игрока за пределы РФ...))
Каррера : "Я не понимаю, почему Промес не попал состав сборной Нидерландов на чемпионат мира! Это же позор! Промес великолепно играет сейчас."
сегодня, 12:49
Каррера : "Конечно, я удивлен, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Мне кажется, это не совсем справедливо."
.....Массимо теперь ежедневно...до ЧМ удивляться будет...????
Ему то какие коврижки от Квинси в сборной ???
Или он выполняет секретное задание голландской полиции...и всеми правдами-неправдами пытается выманить игрока за пределы РФ...))
Может дело в этом?
Может дело в этом?