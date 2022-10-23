Камано: «Ситуация в таблице очень тяжёлая»

Форвард «Локомотива» отреагировал на поражение от «Динамо».

Естественно, расстроены результатом. Одна из установок на игру была — очень мощно и решительно войти в игру. Я рад, что мне удалось воплотить эту нашу установку в забитый мяч. После того как мы забили, команда не раскрывалась. Мы играли довольно компактно в обороне, не оставляли свободных мест. «Динамо» удалось создать свои моменты, и они шли вперед. У нас игра в некоторых моментах разладилась. Поэтому следствием этого явилось поражение.

Ситуация в таблице очень тяжелая, но это ни о чем не говорит. Команда не распадется и не расклеится. Мы будем уверенно исправлять ситуацию от игры к игре. Нам надо готовиться к каждой конкретной игре, и с каждым матчем мы будем выбираться из этого положения.

Эту игру нужно проанализировать. Взять весь тот позитив, который был у нас в игре, и проанализировать его. Постараться переносить его на следующие игры. И не повторять те ошибки, которые сделали в сегодняшней игре.