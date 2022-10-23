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Камано: «Ситуация в таблице очень тяжёлая»

вчера, 11:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано отреагировал на поражение от «Динамо».

Естественно, расстроены результатом. Одна из установок на игру была — очень мощно и решительно войти в игру. Я рад, что мне удалось воплотить эту нашу установку в забитый мяч. После того как мы забили, команда не раскрывалась. Мы играли довольно компактно в обороне, не оставляли свободных мест. «Динамо» удалось создать свои моменты, и они шли вперед. У нас игра в некоторых моментах разладилась. Поэтому следствием этого явилось поражение.

Ситуация в таблице очень тяжелая, но это ни о чем не говорит. Команда не распадется и не расклеится. Мы будем уверенно исправлять ситуацию от игры к игре. Нам надо готовиться к каждой конкретной игре, и с каждым матчем мы будем выбираться из этого положения.

Эту игру нужно проанализировать. Взять весь тот позитив, который был у нас в игре, и проанализировать его. Постараться переносить его на следующие игры. И не повторять те ошибки, которые сделали в сегодняшней игре.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:31
Судя по таблице, Локомотив заехал не туда...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:42
Не знаю такого.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:31, ред.
Надеюсь сейчас полное переформатирование клубной системы вам поможет .
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:29
Сейчас надо меньше всего смотреть на таблицу, а работать над своей игрой.
Прежде всего нужен главный тренер и с его приходом уже определяться с тактикой.
При этом надо постараться до зимней паузы набирать очки. В перерыве уже набирать форму, тактику и наигрывать связи.
По сути Локо можно сравнить человека после серьёзного ДТП, чудом оставшегося в живых. Ему придётся заново научиться ходить, попытаться вспомнить, что умеет и жить по новому.
Так, что забудьте про таблицы пытайтесь, выгрызайте и учитесь играть в футбол.
drug01
drug01
вчера в 12:02
Надо поднять стоп кран!
6t38brhwzefr
6t38brhwzefr
вчера в 12:02
Назад пути нет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:48, ред.
Брат,гражданин,ты новый мир хочешь не только без фрицев,но и без мук построить???
Гость
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