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Скоулз: «Роналду уверен, что должен выходить в каждой игре»

вчера, 22:59

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз полагает, что у нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду еще будет возможность сыграть за клуб.

Я не думаю, что его отношение к делу может привести к проблемам. Он профессионал. Он вернется в состав, если извинится.

Мне жаль последних тренеров МЮ. Их работа всегда шла на фоне истории с большим футболистом. Много лет тут играл Поль Погба, и с ним всегда возникали проблемы. Теперь пришел тен Хаг – его проблемой стал Роналду. Эта история отвлекает его и коллектив от своих дел.

Но есть Лига Европы. Тен Хаг будет давать игрокам отдохнуть, Рэшфорда на каждую игру он выпускать не станет. Для Роналду это идеально. Будет ли Криштиану доволен... Других вариантов, если он хочет остаться в МЮ, у него нет. Но об этом надо было думать еще в начале сезона. Роналду нужно соглашаться. В 37-38 лет многие из нас были бы рады такому варианту. Но не он. Он уверен, что должен выходить в каждой игре.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:08
Пусть играет,отрабатывает свою зарплату.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:01
У Рона эго выше интересов команды!
Elliada
Elliada
вчера в 23:30
Ну хоть один адекватный бывший игрок МЮ. А балласт, если хочет играть, сначала должен извиниться
drug01
drug01
вчера в 23:11
Будем ждать и смотреть
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