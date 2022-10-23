Скоулз: «Роналду уверен, что должен выходить в каждой игре»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» полагает, что у нападающего «дьяволов» еще будет возможность сыграть за клуб.

Я не думаю, что его отношение к делу может привести к проблемам. Он профессионал. Он вернется в состав, если извинится.

Мне жаль последних тренеров МЮ . Их работа всегда шла на фоне истории с большим футболистом. Много лет тут играл Поль Погба, и с ним всегда возникали проблемы. Теперь пришел тен Хаг – его проблемой стал Роналду. Эта история отвлекает его и коллектив от своих дел.