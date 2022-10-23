Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Индзаги: «Команда не переставала верить в победу»

вчера, 09:41
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фиорентиной».

Команда не переставала верить в победу. Первые 35 минут до пенальти были отличными, потом мы немного потеряли форму, но те, кто вышел со скамейки запасных, сильно нам помогли. Это был очень важный сигнал, который мы послали этим вечером, поскольку «Фиорентина» — сильная команда.

Мы вели 2:0 и, казалось, контролировали ситуацию, но после их гола потеряли хладнокровие, но должны были сохранять контроль над матчем. Важно, что мы верили в победу на чужом стадионе с их поддержкой в 35 тысяч человек.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Спаллетти: «Слова Моуриньо? Я хочу сам проанализировать игру»
Сегодня, 09:10
Моуриньо: «Мы не заслужили поражения»
Сегодня, 09:07
Хави: «Понимали, что „Атлетик“ будет стараться прессинговать»
Сегодня, 08:31
Лапорта высказался о шансах «Барселоны» в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:42
Гасперини: «В течение длительных периодов наш соперник владел игрой»
Вчера, 23:36
Скоулз: «Роналду уверен, что должен выходить в каждой игре»
Вчера, 22:59
Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 14:39
Немного бы, ему научиться, хотя бы чуть чуть по счету играть, цены бы не было
а так, уже очень много голов пропущено
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:01
Всё хорошо, что хорошо кончается.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:57
Победа с душком
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 