Индзаги: «Команда не переставала верить в победу»

Рулевой «Интера» прокомментировал победу над «Фиорентиной».

Команда не переставала верить в победу. Первые 35 минут до пенальти были отличными, потом мы немного потеряли форму, но те, кто вышел со скамейки запасных, сильно нам помогли. Это был очень важный сигнал, который мы послали этим вечером, поскольку «Фиорентина» — сильная команда.

Мы вели 2:0 и, казалось, контролировали ситуацию, но после их гола потеряли хладнокровие, но должны были сохранять контроль над матчем. Важно, что мы верили в победу на чужом стадионе с их поддержкой в 35 тысяч человек.