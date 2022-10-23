Артета: «Моментов было достаточно, но реализовать их мы не смогли»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал ничью в матче АПЛ против «Саутгемптона» (1:1).

Мы создали три или четыре неплохих момента, и мы должны были забивать больше мячей. Мы должны были забить дважды или трижды, но смогли только раз. Это досадно. Моментов было достаточно, но реализовать их мы не смогли.

Это станет для нас уроком. Мы хотели вновь победить, но соперник оказывал на нас внушительное давление во втором тайме, и у нас возникли трудности. Гранит Джака очень эффективен, его игра стабильна. И он намерен продолжать в том же духе.