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Артета: «Моментов было достаточно, но реализовать их мы не смогли»

вчера, 22:18
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в матче АПЛ против «Саутгемптона» (1:1).

Мы создали три или четыре неплохих момента, и мы должны были забивать больше мячей. Мы должны были забить дважды или трижды, но смогли только раз. Это досадно. Моментов было достаточно, но реализовать их мы не смогли.

Это станет для нас уроком. Мы хотели вновь победить, но соперник оказывал на нас внушительное давление во втором тайме, и у нас возникли трудности. Гранит Джака очень эффективен, его игра стабильна. И он намерен продолжать в том же духе.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:23
Не смогли победить.
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