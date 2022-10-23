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Рой Кин: «В футболе много лицемеров, Роналду к ним не относится»

вчера, 17:44

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выступил со словами поддержки в адрес нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду.

Меня бы больше беспокоило, если бы Роналду спокойно сидел на скамейке и ни о чем не переживал. Ему не все равно. В футболе много лицемеров, он к ним не относится. Криштиану любит клуб, он очень хочет играть.

Да, он уже не тот футболист, каким был десять лет назад, но в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба. Он перешел в МЮ, плохую его версию, очень плохую, и все равно смог стать их лучшим бомбардиром.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:01
не на такой зарплате как ты который 24 на 7 поносит португальца с вылизыванием одного места аргентинского балласта
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 21:48
Тоже на зарплате у балласта?
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:54
более того твой аргентинский балласт обанкротил и уничтожил изнутри барселону и убежал (хотя еще после 2-8 от баварии пытался сбежать отправляя факс) в парижский мешок гонять бресты с аяччами. вот это все факты, и не надо говорить что он принес денег в казну за счет продаж маек, псж не бедный клуб и это никак не влияет на уровень футбола потому что на выходе парижский мешок дальше внутренних трофеев ничего не увидит
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:47
ну да только в прошлом сезоне МЮ без португальца не выиграл ни одной игры, Рангник имел худший старт среди всех тренеров за все время КАРЛ! Юве сам себя утопил бездарными трансферами и назначениями. в Португалии кто хочет и кто об этом сказал? они проиграли Швейцарии без него, а говорят в основном что Сантуша пора менять. ты просто передергиваешь факты
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:36
Кин, сам не понимает что говорит,когда вес мир знает,что роналду классический нарцис,гей,он кроме себя и денег ничего не любит.
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 19:45
Балласт ломает команду. Когда команда играет на его статистику, то теряют очки. До его прихода и сейчас, когда балласт полирует лавку, МЮ набирает больше очков. Пример я привел.

МЮ не первая команда, которую топит балласт. Ювентус и сборная не дадут соврать. В Португалии хотят, чтобы балласт не ехал на ЧМ. Видимо там умные люди сидят.

Хотя, что тебе объяснять. Умный сам поймет, глупому объяснять бесполезно
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
странно я то думал тренер тренирует команду а не португалец. с Сульшером вылетали так же в ЛЕ, так же иногда обыгрывали фаворитов но теряли очки как робин гуд с середняками и аутсайдерами. ах да я забыл ты же персохейтер португальца. Так же с Рангником который развалил все (почему про него не слова?) Почему это очевидно? посмотри на каком месте находится Локомотив после этого создателя геген прессингда. вот кто настоящий шарлатан. вот точно такой же пример до прихода аргентинского балласта ПСЖ был в финале ЛЧ, с ним 1/8 финала. вывод он балласт верно?
Gelious
Gelious
вчера в 18:49
Дело говорит. Все это про него и говорят простоянно, что очень искренний. Помнится, как он в этом сезоне, будучи на скамейке и не в ладах с тренером, переживал в незабитых моментах, пока почти все остальные на скамейке просто скучали.
Но все же с тренером им не по пути. И игрока можно понять, и клуб.
Elliada
Elliada
вчера в 18:33
Любит клуб? В чем проявляется любовь к клубу? Я знаю, как он проявляет нелюбовь к клубу. Пропустил предсезонку, регулярно устраивает истерики и скандалы, критикует тренера и клуб, отказывается выполнять указания тренера и т. д.

Перешел в плохую версию МЮ? До прихода балласта, МЮ занимал 3-е и 2-е места. С ним 6-е место. В этом сезоне сидит на лавке и МЮ набирает очки, обыгрывая фаворитов. Очевидно, что проблема именно в нем.
Для сравнения. В этом сезоне МЮ сыграл 11 матчей и набрал 20 очков. В прошлом сезоне после 11 туров МЮ набрал 17 очков.

Остается только гадать, сколько платит балласт Кину, Фернинанду и Эвре за публичное восхваление. Сколько стоит поливать грязью любимый клуб?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:17
Рон – просто постаревшая "звезда".
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:16, ред.
Ну какой же он лицемер, он убеждённый нарцисс.
А вот теперь давайте разберёмся почему Роналду вёл себя пренебрежительно по отношению к МЮ, а сейчас вдруг стал по мнению Рой Кина любить клуб и переживать, что он за него не играет.
А ответ очень прост, ему похрен на МЮ, он хочет оттуда уйти так как клуб не играет в лиге чемпионов и он не может набивать свою статистику.
Все его попытки найти себе клуб, причём клуб обязательно должен быть топ и играть в лиге чемпионов, провалились и сегодня у него просто нет шансов, а на носу чемпионат мира и надо набирать форму, а как ты её наберёшь не играя?
Одно дело заниматься в зале, другое получать игровую практику.
А в МЮ не забыли его летних выкрутасов и если честно, то Роналду уже давно не игрок основы.
Вот поэтому он и беситься.
Да и вопрос к тому же Рой Кину.
Как так надо любить клуб и относиться к нему омерзительно?
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 18:10
А сможет ли Роналду забивать много под руководством Тен Хага. Ведь при Сульшере и Рангнике, многое сводилось через игру Роналду, но в тот же момент команда играла плохо в прессинге. Понятно что состав МЮ не как у Реала, где Каземиро, Кросс и Модрич могут закрыть погрешность на поле.
С учетом игры в прессинг Роналду много не забьёт, а Тен Хаг адепт прессинга. А состав у МЮ не будет как у Реала по многим причинам и суперзвезд они не смогут пригласить, по крайней мере сейчас.
Единственное что его может спасти это тренер который сможет балансировать игру используя Роналду правильно и в нужный момент с замены когда он сможет забить. В качестве джокера.
Многие нападающие не всегда играют в прессинг, но если Роналду усмирит свое эго, то он сможет частью системы игры тренера, а голы придут. Например тот же Крауч тоже не был основным нападающим в Ливерпуле, но мог забивать в нужные моменты и в прессинге не участвовал. Возможно в другом клубе у него было больше времени, а система игры тренера позволила бы адаптироваться.
Но есть эго которое нужно усмирить, как и когда выходить должен решать тренер и следовать системе игры тренера, а голы придут. Во всяком случае трофеи которые наиболее важны, а с ними признание. И тогда он может завершить карьеру достойно.
А в МЮ пока неизвестно какие трофеи их ждут и сколько голов забьёт Роналду в системе Тен Хага.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:53
Роналду себе на уме мужик...
v4qkbkpx4ju3
v4qkbkpx4ju3
вчера в 17:49
трудно понять их взаимоотношения...
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