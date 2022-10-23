Рой Кин: «В футболе много лицемеров, Роналду к ним не относится»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» выступил со словами поддержки в адрес нападающего «дьяволов» .

Меня бы больше беспокоило, если бы Роналду спокойно сидел на скамейке и ни о чем не переживал. Ему не все равно. В футболе много лицемеров, он к ним не относится. Криштиану любит клуб, он очень хочет играть.