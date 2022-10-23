Рой Кин: «В футболе много лицемеров, Роналду к ним не относится»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выступил со словами поддержки в адрес нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду.
Меня бы больше беспокоило, если бы Роналду спокойно сидел на скамейке и ни о чем не переживал. Ему не все равно. В футболе много лицемеров, он к ним не относится. Криштиану любит клуб, он очень хочет играть.
Да, он уже не тот футболист, каким был десять лет назад, но в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба. Он перешел в МЮ, плохую его версию, очень плохую, и все равно смог стать их лучшим бомбардиром.
С учетом игры в прессинг Роналду много не забьёт, а Тен Хаг адепт прессинга. А состав у МЮ не будет как у Реала по многим причинам и суперзвезд они не смогут пригласить, по крайней мере сейчас.
Единственное что его может спасти это тренер который сможет балансировать игру используя Роналду правильно и в нужный момент с замены когда он сможет забить. В качестве джокера.
Многие нападающие не всегда играют в прессинг, но если Роналду усмирит свое эго, то он сможет частью системы игры тренера, а голы придут. Например тот же Крауч тоже не был основным нападающим в Ливерпуле, но мог забивать в нужные моменты и в прессинге не участвовал. Возможно в другом клубе у него было больше времени, а система игры тренера позволила бы адаптироваться.
Но есть эго которое нужно усмирить, как и когда выходить должен решать тренер и следовать системе игры тренера, а голы придут. Во всяком случае трофеи которые наиболее важны, а с ними признание. И тогда он может завершить карьеру достойно.
А в МЮ пока неизвестно какие трофеи их ждут и сколько голов забьёт Роналду в системе Тен Хага.
С учетом игры в прессинг Роналду много не забьёт, а Тен Хаг адепт прессинга. А состав у МЮ не будет как у Реала по многим причинам и суперзвезд они не смогут пригласить, по крайней мере сейчас.
Единственное что его может спасти это тренер который сможет балансировать игру используя Роналду правильно и в нужный момент с замены когда он сможет забить. В качестве джокера.
Многие нападающие не всегда играют в прессинг, но если Роналду усмирит свое эго, то он сможет частью системы игры тренера, а голы придут. Например тот же Крауч тоже не был основным нападающим в Ливерпуле, но мог забивать в нужные моменты и в прессинге не участвовал. Возможно в другом клубе у него было больше времени, а система игры тренера позволила бы адаптироваться.
Но есть эго которое нужно усмирить, как и когда выходить должен решать тренер и следовать системе игры тренера, а голы придут. Во всяком случае трофеи которые наиболее важны, а с ними признание. И тогда он может завершить карьеру достойно.
А в МЮ пока неизвестно какие трофеи их ждут и сколько голов забьёт Роналду в системе Тен Хага.
А вот теперь давайте разберёмся почему Роналду вёл себя пренебрежительно по отношению к МЮ, а сейчас вдруг стал по мнению Рой Кина любить клуб и переживать, что он за него не играет.
А ответ очень прост, ему похрен на МЮ, он хочет оттуда уйти так как клуб не играет в лиге чемпионов и он не может набивать свою статистику.
Все его попытки найти себе клуб, причём клуб обязательно должен быть топ и играть в лиге чемпионов, провалились и сегодня у него просто нет шансов, а на носу чемпионат мира и надо набирать форму, а как ты её наберёшь не играя?
Одно дело заниматься в зале, другое получать игровую практику.
А в МЮ не забыли его летних выкрутасов и если честно, то Роналду уже давно не игрок основы.
Вот поэтому он и беситься.
Да и вопрос к тому же Рой Кину.
Как так надо любить клуб и относиться к нему омерзительно?
А вот теперь давайте разберёмся почему Роналду вёл себя пренебрежительно по отношению к МЮ, а сейчас вдруг стал по мнению Рой Кина любить клуб и переживать, что он за него не играет.
А ответ очень прост, ему похрен на МЮ, он хочет оттуда уйти так как клуб не играет в лиге чемпионов и он не может набивать свою статистику.
Все его попытки найти себе клуб, причём клуб обязательно должен быть топ и играть в лиге чемпионов, провалились и сегодня у него просто нет шансов, а на носу чемпионат мира и надо набирать форму, а как ты её наберёшь не играя?
Одно дело заниматься в зале, другое получать игровую практику.
А в МЮ не забыли его летних выкрутасов и если честно, то Роналду уже давно не игрок основы.
Вот поэтому он и беситься.
Да и вопрос к тому же Рой Кину.
Как так надо любить клуб и относиться к нему омерзительно?